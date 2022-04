Renato Prono mostró cómo se prepara la chipa

El Domingo de Ramos a la tarde fue la cita de Renato Prono con sus seguidores de las redes para enseñarles a preparar la tradicional chipa de Semana Santa. La chef Ceci Alderete vino especialmente desde la ciudad de Hernandarias para hacer la comida típica con Renato, quien confesó: “¡Primera vez que hago chipa desde cero! ¡¡A ver si se animan a seguir la receta!!”.

Sus seguidores de todas las edades se prendieron al vivo

“Yo soy fanático de la chipa, pero mi trabajo es comer. Yo nunca hice”, expresó Renato Prono y la chef Ceci Alderete aseguró: “Hoy te vamos a enseñar”.

“Yo confío en Ceci, pero no confío en mí, y Alba también me dijo: ‘No confío en vos’”, dijo entre risas el nadador que adora comer chipa. Pero Renato siguió todas las instrucciones de la cocinera, amasó con sus propias manos y fue armando las chipas. Y, por supuesto, no faltó la figura de su famoso gato Pimento.

Muchísimos seguidores se prendieron al vivo que hizo Renato Prono y luego empezaron a enviarle las fotos de sus chipas y hoy también ya recibió varias imágenes de los peques en pleno “Chipa Apo” en las escuelas y colegios.

Hoy, hizo nuevamente chipa en una plaza de Luque

Esta mañana, Renato Prono volvió a amasar. Es que como todos saben que a él le encanta nuestro bocado típico, al decir chipa muchos directamente piensan en el nadador e influencer.

Renato Prono hizo chipa en una plaza luqueña invitado por la Municipalidad de Luque y aseguró: “Ya soy luqueño, oficialmente”.

Luego de terminar su tarea de chipero, Renato Prono fue a entrenar y de paso llevó chipas a sus compañeros deportistas.