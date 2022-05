Esta noche arranca Área 98 con Robert Lemos, por ABC FM

Robert Lemos estrena programa esta noche por ABC FM. Se trata de Área 98. “A las 21.00, luego de Parada 98, después de Jorge Montefilpo, arrancamos nosotros con una nueva propuesta hasta las 23.00, de lunes a viernes, con Área 98″, comenzó contando el conductor.

Sobre el por qué de ese nombre, Robert Lemos explicó: “Decidimos ponerle ese nombre haciendo un poco alusión a la mítica Área 51 de los Estados Unidos. Una especie de paralelismo, solo que no vamos a tener platos voladores, ni cirugías alienígenas ni teorías conspiraticias ni nada de eso en estudios, pero sí vamos a tratar de hacer algo entretenido, por momentos divertido.

“Menos política, después va a haber de todo”

Al consultarle qué ofrecerá a los oyentes a esa hora de la noche, Robert Lemos aseguró: “Tocaremos temas que a la gente le pueda llegar a agradar a esa hora, temas esotéricos, temas que tengan que ver con las cuestiones físicias, sicológicas, sexuales. Menos política, después va a haber de todo. Obviamente, quizás un repaso por la realidad del día o las noticias más resaltantes de la jornada, pero muy por arriba. Vamos a tratar de tocar temas que son de interés general pero apuntando al entretenimiento más que a la información”.

“Solo éxitos y más éxitos”

Robert Lemos lleva años en los medios de comunicación, pero quisimos saber cómo se siente ante este nuevo desafío laboral. Sin vueltas, respondió: “Bien, contento, ansioso. Todo inicio siempre genera expectativas, un poco de nervios, ansiedad. Pero tenemos tantos años haciendo lo que nos gusta que es precisamente la radio, la frecuencia modulada, así que creo que manejamos los gustos de la audiencia. Vamos a tener un playlist excelente, sumamente variado que va a poner Juanjo Salerno. Vamos a tener música romántica para los nostálgicos, los románticos; bloques más rockeros, pop, novedades, clásicos. Bueno, lo que ya nuestra audiencia está acostumbrada a escuchar en ABC FM, solo éxitos y más éxitos”.

Especial para los noctámbulos

“Es un horario lindo, un horario en que la gente está preparándose ya para el descanso, algunos todavía en ruta hacia sus casas, saliendo de la universidad, saliendo de su trabajo, y otros que entran a trabajar en ese horario. Hay mucha gente que hace guardia en los hospitales, en los sanatorios, en las estaciones de servicio, en la farmacias, los guardias, los choferes de plataformas y de colectivos”, expresó Robert Lemos sobre el programa Área 98 que estrenará esta noche.

Luego, el conductor de ABC FM apuntó: “Es un horario en el que mucha se conecta y se engancha con la radio y para ellos precisamente la intención es mantenerlos despiertos, con buena onda y con los sentidos puestos en todos los temas que vamos a ir tocando que van a ser sumamente variados”.

Y sobre cómo se dará la interacción con los radioescuchas nocturnos, Robert Lemos dijo: “Como siempre será a través de WhatsApp el (0974) 985-985. Una vez que arranquemos vamos a ir midiendo la presencia de nuestra audiencia, la participación, si los temas les interesan o no. El WhatsApp que creo que hoy por hoy es la vía de comunicación más fluida y que más se utiliza en medios, vamos a tener un testeo de cómo va a avanzado y evolucionando este nuevo espacio en ABC FM”.

Sigue al frente de Al Diablo el Almuerzo y Sin Vergüenza

Robert Lemos hoy estrena Área 98 y seguirá frente al micrófono en sus demás programas por ABC FM.

“Continuamos en los horarios diurnos con Al Diablo el Almuerzo y Sin Vergüenza. El único cambio que hay es que ya no estoy los sábados a la mañana, ahora está el querido amigo Jorge Galeano en ese mismo espacio que era de 10.00 a 14.00″.

“Me voy a la noche en un horario que siempre me gustó, en el que me siento muy cómodo, un horario muy entretenido. Además, me escapo de la tóxica un ratito y rompo la rutina cotidiana de estar en casa y de no tener permiso para salir a ningún lado. Ahora, por lo menos con la excusa del trabajo, ya vamos a tener un poco más de libertad de movimiento. Recomendado para todos los casados el trabajo nocturno”, señaló entre risas Robert Lemos.

“¡Muchas felicidades para todos los trabajadores en su día!”

Antes de despedirnos, Robert Lemos expresó feliz: “Les espero a todos a partir de este lunes 2 de mayo. No nos acogemos al feriado, vamos a trabajar como tiene que ser para honrar el Día de los Trabajadores. ¡Muchas felicidades para todos los trabajadores en su día!”.

“Muchos van a estar volviendo del puente, del fin de semana largo, de los festejos. Así que, los estaremos esperando por la noche con la parte nocturna de la programación de ABC FM, desde las 21.00 y hasta las 23.00 con Área 98″, finalizó Robert Lemos.