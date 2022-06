Melissa Quiñónez celebra la vida de su hijo Maxi

La tardecita del 3 de junio de 2011, con 3.090 gramos y 50 centímetros, llegaba al mundo Máximo, el hijo de Melissa Quiñónez y Julián Crocco. Aquel bebecito ya es todo un preadolescente y hoy celebra su cumpleaños número 11 para la alegría de sus seres queridos.

La luz de la vida de Meli

Mamá Melissa Quiñónez sorprendió tempranito a Maxi, antes de ir al cole, con una torta y regalos. Luego, la conductora se tomó un tiempito y escribió unas emotivas líneas en su cuenta de Instagram. “¡Feliz cumpleaños a quien llena de magia mis días desde hace 11 años! Porque cuando las fuerzas se acaban, él es esa vocecita que me dice: ‘Rema, rema… creo que he visto una luz al otro lado del río’”, expresó Melissa Quiñónez y destacó junto a unas tiernas postales con su peque: “¡Te amo Papotito! ¡Sos luz en mi vida!”.

Uno de los primeros en comentar la publicación de Melissa Quiñónez fue el papá de Máximo, Julián Crocco, quien reaccionó con una carita con ojitos de corazones y dos corazones rojos. También la mamá de la conductora, la abuela Nancy Parodi, escribió en la publicación de su hija: “Feliz cumpleaños mi amor eterno, pedacito de mi corazón”.

El compañerito de mamá

Melissa Quiñónez y su hijo Máximo son muy compañeros, siempre se los ve juntitos y felices disfrutando a full los momentos madre-hijo. “Gracias a este pequeño, no tan pequeño, que me dio el título más hermoso que conseguí en la vida. Porque me estremezco cada vez que me dice mamá”, aseguró Meli el Día de la Madre.