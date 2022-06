Rafael Nadal: “Voy a ser padre”

Durante una conferencia de prensa que Rafael Nadal brindó en Palma de Mallorca para hablar acerca de su participación en Wimbledon, también se refirió a que se estrenará como papá en los próximos meses.

Así, el campeón de 22 Grand Slams confirmó lo que desde hace semanas se viene rumoreando, sobre todo en la prensa española, el embarazo de su esposa Mery Perelló.

“No acostumbro a hablar de mi vida personal”

También en su cuenta de oficial de Instagram, Rafael Nadal se refirió a su próxima participación en Wimbledon y al nuevo rol que le toca en la dulce espera de su primer hijo.

“Mi intención es intentar jugar en Wimbledon. El lunes viajo a Londres y veré que tal va la semana de entrenamiento. Entrenaré una semana allí y jugaré algún partido de exhibición en Hurlingham”, expresó Rafael Nadal en su Instagram, donde tiene más de 15 millones de seguidores.

Luego, en la misma red social siguió escribiendo: “No acostumbro a hablar de mi vida personal porque ya estoy suficientemente expuesto. Por tranquilidad y la forma que entendemos la vida junto a la gente que convivo, nos gusta tener un perfil más bajo y acorde con nuestra privacidad. Dicho esto y si todo va bien, voy a ser padre”.

“No sé cómo esto me va a cambiar la vida, pero no tengo previsto que suponga un cambio en mi carrera profesional. Gracias a todos por el cariño y el respeto que siempre habéis tenido”, finalizó Rafa Nadal en sus redes.

Según medios españoles, el bebé que esperan Mery Perelló y Rafael Nadal llegaría en octubre, justo en el mes de su tercer aniversario de bodas.