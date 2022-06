Federico Arias: “Ser papá de Luciana y Alessia es lo máximo en mi vida”

El conductor de El Quincho del Rock, Federico Arias, está casado con Marly Cáceres, con quien tiene dos hijas: Luciana y Mía Alessia. En una amena nota, el periodista nos contó un poco acerca de cómo es su vida de padre.

La primera consulta que hicimos a Federico Arias fue ¿qué significa para vos ser papá de Luciana y Alessia?, y rápidamente respondió con una gran sonrisa: “Es lo máximo en mi vida, saber que todo lo que hago y proyectamos con , mi señora, es para esas personitas, es lo máximo. Todo va para ellas realmente y con mucho amor”.

Las mimadas de papá Fede

Y sobre las actividades favoritas que realiza con sus pequeñas, Federico Arias nos contó: “Con Luciana, que tiene 7 años, hablar, escuchar lo que me cuenta de sus cosas, mirar películas y cuando podemos salir a merendar, almorzar. Alessia es más chiquita, aprendió a caminar, no para y no me canso de mirarla, me apasiona. El mejor momento de mi día es a las 14.30, cuando llego a casa después de la radio y las abrazo y beso, ¡a esa hora no estoy para nadie!”.

Federico Arias está todo el día entre la radio y la tevé, pero la siesta y la noche son los momentos que comparte con sus dos niñas. “Lamentablemente no todo lo que quisiera, pero este año la llevo a Luciana a la escuela todas las mañanas y me encanta”, dijo emocionado.

Un padre “muy cariñoso”

¿Cómo te definirías como padre?, preguntamos en otro momento a Federico Arias, quien contestó sin vueltas: “Muy cariñoso, me encanta que sepan que las amo, que estoy siempre ante cualquier situación y la verdad que soy bastante sobreprotector. Me encantaría acompañarlas más en salidas y cumpleaños, pero los fines de semana son muy difíciles por la actividad laboral”.

¿La mayor satisfacción que te dio tu rol de padre?, fue nuestra siguiente pregunta. “Me los da todos los días, al dar y recibir tanto amor de los buenos”, destacó el comunicador quien sueña que sus niñas “crezcan sanas, que nos tengan junto a la madre por mucho tiempo y que sean felices con lo que vayan logrando”.

Su gran ejemplo, don Andrés

Federico Arias también tiene la dicha de disfrutar la vida de don Andrés Arias, su gran ejemplo de padre. “Desde que mi mamá nos dejó hace seis meses, hay otra relación con mi papá. Hace poco vino a mi casa un mes y hablamos mucho de la vida, recuerdos de mi mamá, la familia y miramos mucho fútbol juntos, algo que hace mucho no hacíamos”, reveló el periodista, quien antes de despedirnos dejó un mensaje para los papás en su mes: “Que en las medidas de sus posibilidades, hagan felices a sus niños y estén cerca cada momento que puedan, es un momento único en la vida y su futuro en este mundo depende mucho de nosotros”.