Julia Roberts celebró sus 20 años de casada con una romántica foto

El 4 de julio de 2002, en Nuevo México, unieron sus vidas en matrimonio la famosa actriz Julia Roberts y el fotógrafo Danny Moder. La pareja sigue tan enamorada como hace dos décadas, por lo que siempre vemos en las redes sociales de ambos.

“No puedo dejar de besarte”

Así, el día de sus Bodas de Porcelana, Julia Roberts expresó feliz y emocionada en su cuenta oficial de Instagram: “Veinte. No puedo dejar de sonreir, no puedo dejar de besarte”. El texto iba acompañado de una fotografía donde la Mujer Bonita besa apasionadamente a su esposo Danny Moder, a quien no hace mucho también dedicó una líneas que decían: “Tu haces que mi mundo gire”.

20 años no es nada...

La actriz Julia Roberts y el director de fotografía Danny Moder se conocieron durante el rodaje de The Mexican, en el 2000. Se casaron el 4 de julio de 2002, en el rancho de Julia Roberts, en Nuevo México y luego llegaron los hijos. En el 2004 nacieron los gemelos Phinnaeus Walter y Hazel Patricia, y en el 2007 llegó Henry Daniel.

La estrella de Pretty Woman y su familia viven en Malibú, California, donde disfrutan de una vida tranquila. En breve, los hijos mayores del matrimonio Moder-Roberts, ya de 17 años, comenzarán la vida universitaria. Mientras que el adolescente de 15 años sigue en la secundaria.