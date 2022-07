Daniel Chung, dos décadas de puro periodismo deportivo

Siempre lo escuchamos y vemos en los programas Cardinal Deportivo, de ABC Cardinal, y Peligro de Gol, de ABC TV. Hablamos del periodista Daniel Chung, quien con su característica buena onda conversó con ABC Digital para contarnos un poco más sobre su vida.

Daniel, ¿cuántos años llevás en los medios de comunicación?, fue nuestra primera pregunta y el comunicador nos dijo: “Y ya van unos 20 años aproximadamente. Y sobre cómo nació su vocación de periodista deportivo, aseguró: “Siempre me han gustado la comunicación y el deporte. Creo que se dio de forma natural ya que en este espacio conviven ambas cosas”.

Con respecto a sus inicios en los medios, Daniel Chung recordó: “Luego de terminar la carrera de licenciatura de comunicación en la facultad, arranqué golpeando cualquier espacio disponible, radios comunitarias, del interior, hasta que un conocido me invitó a Radio Venus a que hablara de lo que siempre hacía y luego para el Mundial del 2006 me llamó la entonces Radio Cardinal para la coordinación”.

Saber llegar a su audiencia

Daniel Chung es comentarista y también analista de fútbol, por eso quisimos saber cómo hace para estar siempre tan informado de todo lo que sucede a nivel mundial en el campo del deporte rey. “En materia de acceso, hoy es más fácil. Antes era todo más artesanal. La gimnasia de la lectura es fundamental. El desafío de la actualidad pasa por la abundancia, un diluvio de información, opinión y directamente fake news. Entonces la dificultad pasa por curar el contenido, darle un contexto y saber llegar a su audiencia”, sostuvo Daniel Chung.

Siempre lo vemos sonriente, compartiendo con sus compañeros de los programas Cardinal Deportivo y Peligro de Gol. ¿Cómo te llevás con ellos?, fue nuestro siguiente requerimiento y Daniel Chung no dudó en responder: “Superbién. Son muchos años de conocernos y trabajar en esto. Bruno (Pont) es quien me llamó a que me sume a Cardinal, con Federico (Arias) nos vemos todos los días literalmente, Ariel (Marecos) con humildad siempre con ganas de mejorar. Fabio (Ruiz Díaz) que se sumó a la mesa, pero que ya estando en producción hace años. Realmente un equipazo”.¿Alguna novedad en el ámbito profesional para este segundo semestre del 2022?, “Ideas siempre rondan en la cabeza. Veremos”, dijo Daniel Chung con un gran sonrisa.

Papá “coreguayo”

El periodista Daniel Chung también nos habló un poco sobre su hermosa familia. “Mi esposa es odontóloga y lo mejor es que no le interesa en absoluto el deporte, así que en casa totalmente desenchufado del ritmo laboral. Los conductos y la táctica afuera. Tengo una hija de 13 a la que le gustan la lectura y las matemáticas y un hijo de 10 al que le gustan Class Royale y jugar al futbol y básquet”.

El periodismo es muy demandante, ¿qué tiempo le dedicás a tus seres más queridos?, ¿qué es lo que más te gusta hacer con tus hijos?, consultamos a Dani Chung. “Cuando hay pausa en la temporada o algún fin de semana libre, desde juegos de mesa pasando por salidas hasta charlas de interés común que me ayudan a que esté actualizado. Disfruto mucho”, aseguró.

En tu Twitter te presentás como “coreguayo”, contanos por qué, preguntamos al comunicador de ABC Cardinal AM y ABC TV, quien contestó rápidamente: “Nací en Corea, pero vine a Paraguay a los 4 años, así que en varias cosas soy más de acá, pero trato de preservar lo que considero bueno de allá”.

Nuestra última pregunta al periodista deportivo fue cómo se ve de acá a 10 años. “No suelo ponerme metas de progreso material. Hace 10 no me veía donde estoy ahora. Más bien un compás espiritual. Y que la familia siga sintiéndose orgullosa de su hijo, su esposo y su papá”, finalizó Daniel Chung.