La cantante Susan Zaldívar está triste por la partida de su mascota “Pampita”

Ayer 28 de julio fue un día muy triste para la artista Susan Zaldívar, pues partió su querida mascota Pampita, una dulce perrita que nació el 19 de diciembre de 2004 y durante muchísimos años fue la fiel compañera de la cantante.

El último adiós

“Hasta siempre mi gran compañera... Gracias mi hija por estos largos 17 años 7 meses de darme tanto amor... Perdóname por todas las veces que esperaste a que llegue a casa y no llegué, por todas las veces que me extrañaste...”, comenzó expresando Susan Zaldívar en su cuenta de Instagram.

Visiblemente dolida tras la pérdida de Pampita, Susan Zaldívar prosiguió: “Perdón por no haber sido la mejor mamá... sé que mucho te fallé y que mucho aguantaste a mi lado... Pasaste conmigo los momentos más difíciles de mi vida y los más hermosos... Viviste conmigo mis separaciones, me ayudaste a sanar heridas, las del alma y otras físicas. Me esperaste en cada viaje, celebraste conmigo mis triunfos, hasta la llegada de Anyelina. Todavía estoy en shock...”.

Susan Zaldívar también escribió unas líneas para agradecer a Daiana Ferreira Da Costa y su mamá “que me hicieron el mejor regalo de mi vida”, quienes le dieron la oportunidad de ser la mamá de Pampita.

“Ahora me va a costar demasiado ver todos los recuerdos que tenemos juntas. Gracias por amarme tanto y darnos tanto amor a toda la familia. Te voy a extrañar todos los días”, finalizó la artista Susan Zaldívar junto a una postal suya con su adorada Pampita.