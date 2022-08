Paola Maltese festeja feliz los nueve años de Rinske: “La que me desafió desde que llegó a mis brazos”

El 5 de agosto de 2013 llegó al mundo la pequeña Rinske con 2.980 gramos y 49 centímetros, fruto del amor entre sus papis Paola Maltese y Tjeerd Twijnstra. Hoy, la segunda nena de la conductora ya celebra su novena vuelta al sol.

“¡¡Y llegaron los 9 años de mi tita Rinske!! Hoy, por supuesto, antes del programa le preparé su desayuno sorpresa con las golosinas, banderines, cortina colorida y las letras luminosas para la mesa”, contó mamá Paola Maltese hace instantes en su cuenta de Instagram, donde también compartió imágenes de la tierna cumpleañera.

Lea más: La tercera hija de Paola Maltese ya es cristiana

“Mi garrapatita que me cuestiona todo”

Luego, Pao Maltese siguió escribiendo: “Mi Tita, mi Piki, mi artista plástica tan pero tan creativa, la inventora de juguetes, la que siempre está lista para que le enseñe a hacer cualquier cosa que estoy haciendo. Mi garrapatita que me cuestiona todo y lo recuerda todo. La que me desafió desde que llegó a mis brazos haciéndome dejar de comer todo, todo lo que me gustaba durante más de 1 año si quería darle de mamar (Ella era alérgica a la proteína de vaca, y para poder darle de mamar yo no podía comer nada que tenga ni mínimamente manteca, queso, carne de vaca o leche, ni trazas siquiera).”

Lea más: Paola Maltese, de vacaciones en Holanda y Suiza

“Y como le digo todos los días, ¡me hace tan feliz ser su mamá!, ¡tan orgullosa estoy de ella (y de las 3), ¡son el premio de mi vida, realmente mi tesoro!, mi aire, mi agua. Se ríen cada vez que les digo que mi corazón no dice tum tum, dice Saskia, Rinske, Annick”, expresó feliz.

Mamá agradecida

“¡Gracias Dios por este regalo! Cuidámela con tus mejores ángeles de su mano en cada paso. Dale la luz que necesita también en la mente y el corazón, para ver más allá de sus ojos en todo momento”, finalizó mamá Paola Maltese.