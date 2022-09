Shakira rompe el silencio y habla por primera vez de su separación de Piqué

Con el pelo suelto, un maquillaje suave y enfundada en un mono negro de encajes y plumas, Shakira posó para la portada de la revista Elle, donde por primera vez habló de su separación de Gerard Piqué.

La ruptura había sido anunciada en junio pasado y desde ese momento mucha agua corrió bajo el puente, pero Shakira nunca se refirió al tema. Ahora, a más de tres meses del comunicado conjunto que dio con Gerard Piqué, la cantante barranquillera brindó su primera entrevista y posó en una producción fotográfica donde luce mejor que nunca a sus 45 años.

Lea más: Shakira y Piqué: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando"

Shakira sobre su ruptura con Piqué: “Es muy difícil hablar de esto”

“Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz”, señaló Shakira a la revista Elle.

Y ante la consulta de cómo le va en el proceso de separación de Gerard Piqué, la colombiana respondió: “Oh, es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo del público, y porque nuestra separación no es como separación normal”.

Lea más: Gerard Piqué, de la manito con su nueva novia

Su prioridad, sus hijos Sasha y Milan

La colombiana Shakira también contó a Elle que lo que está viviendo tras terminar su relación sentimental con Gerard Piqué no es una situación fácil, sobre todo porque tiene dos hijos, Sasha y Milan, a quienes debe proteger del acoso de algunos medios.

“Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa 24/7. Y no hay lugar donde puedo esconderme de ellos con mis hijos, excepto mi propia casa”, expresó Shakira, quien además explicó: “Ya sabes no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.