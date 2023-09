Lali González pide arrobar a Tinelli y a los miembros del jurado para quedarse en el Bailando

Lali González debutó en la pista del Bailando 2023 de Argentina el pasado lunes. En el programa conducido por Marcelo Tinelli, la actriz compatriota se presentó con el bailarín Maxi Diorio, pero solo sumaron 5 puntos, que les fue concedido por Moria Casán, pues Marcelo Polino y Ángel de Brito los calificaron con 0 y Carolina “Pampita” Ardohain puso el “voto secreto”, que aún no fue develado.

Y después de tantos memes y reacciones tras el paso de Lali González en la pista de América TV, la mismísima actriz con su peculiar sentido del humor compartió unas fotos en su feed de Instagram y expresó: “No sé, chicos. Yo no llamé… A mí me llamaron para El Bailando. No me hago cargo”.

“Meme nacional e internacional y eso que esto recién comienza. ¡Nos vemos en el Bailando!”, siguió escribiendo Lali González, para luego con su característica buena onda pedir a sus casi 450 mil seguidores en Instagram: “Si quieren Lalinga para rato @ al señor conductor, a los jurados, productores y al oso Arturo para que me quede”.

El apoyo de los famosos

La publicación de Lali González recibió una catarata de apoyo y buenos deseos de varios famosos de nuestro medio. Así, Tana Schémbori escribió: “La mejor”, Lucía Sapena expresó: “Te amamos” y Sara Allinquant aseguró: “La mejor lejos… Queremos Lalinga hasta la final”.

Leryn Franco también reaccionó al posteo de Lali González afirmando: “¡Amooo! ¡Sos tan vos y eso es lo más importante! ¡No existe nota, un puntaje para calificarte, porque sos única!”. “¡Lali hasta el final!”, destacó la exatleta olímpica y arrobó a Marcelo Tinelli.

Andrea Quattrocchi, Tere Codas, Meli Hicks, Will Fretes, Abdala Oviedo, Yanina González, Walter Evers, Emma Viedma, Guille Preda también demostraron su total apoyo a Lali González en el Bailando 2023.