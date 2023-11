Simón Villalba preparó los trajes alegóricos que Miss Paraguay y Miss USA lucirán en el Miss Universo

El diseñador paraguayo Simón Villalba se encuentra en El Salvador, acompañando muy de cerca dos candidatas a Miss Universo 2023. Es que la Miss Paraguay, Elicena Andrada Orrego, y la Miss USA, Noelia Voigt, lucirán trajes alegóricos creados por el profesional guaraní que reside desde hace varios años en Estados Unidos.

“¡Hello Universe! ¡Estoy aterrizando en El Salvador para nuevamente vivir una gran experiencia, en esta edición número 72 de Miss Universo que marca un antes y un después en mi carrera!”, expresó emocionado el diseñador paraguayo Simón Villalba.

Simón Villalba: “Gracias por confiar en mis manos”

“En esta ocasión acompañando y soñando en grande con dos países que forman parte fundamental en mi vida. Mi querido Paraguay me vio nacer y USA que me dio la oportunidad de vivir mi gran sueño”, destacó Simón Villalba, quien se encargó de elaborar los trajes alegóricos de Elicena Andrada y Noeli Voigt, con quienes se mostró muy agradecido: “En esta etapa de mi vida me siento muy bendecido y agradezco cada aventura que Dios pone en mi camino. A mis dos candidatas, gracias por confiar en mis manos para hacer historia en nuestras naciones”.

Así que, a estar atentos porque esta noche las representantes de Paraguay y USA en el certamen Miss Universo mostrarán el trabajo del talentoso Simón Villalba.