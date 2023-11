Lali González: “Por fin estoy disfrutando de la pista del Bailando”

Nuestra compatriota Lali González y su bailarín Maxi Diorio estuvieron en la pista de América TV el pasado viernes danzando el ritmo salsa de tres, donde se sumó como invitado el actor Dan Breitman.

Y tras su performance en el Bailando 2023, Lali González confesó en su cuenta oficial de Instagram: “¡Lo que me divertí con este merengue! Ahora que ya relajé… Siento que por fin estoy disfrutando de la pista del Bailando”.

“Aunque no lo crean, este reality me está salvando de un momento personal difícil, detrás de ese disfrute también está una mamá que día a día se ingenia cómo pintarle a una hija que el mundo no es tan malo mientras miramos el techo las dos solitas cada mañana que despertamos”, aseguró Lali González.

La actriz compatriota también se mostró muy agradecida por estar en el programa de América TV. “¡Gracias Marcelo Tinelli por invitarme a formar parte de este Bailando! ¡Gracias Dan Breitman por acompañarnos en este viaje, gracias equipo Maxi Diorio y Coty Rossi!”, escribió Lali González, quien dedicó su baile de salsa a Graciela Borges y Leticia Brédice.

El 10 de Ángel de Brito para Lali

El trío danzarín conformado por Lali González, Maxi Diorio y Dan Breitman se divirtió en el Bailando de Argentina y cosechó un 10 del jurado Ángel de Brito.

Mientras Carolina Pampita Ardohain les puso un 5 y Marcelo Polino les calificó con -2, logrando así solo 13 puntos. Pero la nota secreta la dará en los próximos días Moria Casán y será fundamental para que Lali González continúe en competencia en el programa conducido por Marcelo Tinelli.