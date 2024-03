Marilina alista maletas para ir de gira por Estados Unidos

La cantante villarriqueña Marilina Bogado llevará sus melodías a Estados Unidos. ¡Sí! La Reina de la Cumbia parte este13 de marzo con destino al país del Norte. “Este miércoles viajamos. Estoy con mucha ilusión. Por primera vez conoceré Estados Unidos”, contó Marilina a sus seguidores en Instagram.

Sus fans le consultaron si les acompañará su hija Melody y la Reina de la Cumbia respondió: “Esta vez no va a ir conmigo. No saben cuánto está costando saber que no irá con nosotros. Quedará a cargo de personas de nuestra confianza. Es muy difícil ser madre, trabajar en la música no es fácil. Pero es nuestro trabajo y muchas veces tenemos que tomar decisiones demasiado difíciles. Ya mucho lloré la verdad, no les niego. Pero ir allá con ella es demasiado complicado”.

La Reina de la Cumbia agradecida con sus fans

Marilina además agradeció las muestras de cariño de sus fans antes de su viaje que durará 15 días y les hizo una promesa que espera cumplir a su regreso. “Les prometo que después de mi vuelta de Estados Unidos ya me verán cocinar full, entrenar y todo eso. Ahora estoy con mil cosas, preparando mis cosas y viendo todo lo que me falta todavía para llevar”.

Marilina Bogado también destacó en sus historias de Instagram: “Hoy amanecí sensible, miro el pasado y recuerdo tantas cosas vividas y siento una nostalgia en mi corazón. Sé que siempre les digo gracias a mis fans por tanto cariño, pero hoy es uno de esos días que quiero repetirles mil veces, gracias por tanto”.

“Gracias por tu amor, gracias por apoyarme sin conocerme bien, gracias por tu fanatismo hasta hoy día. Este año cumplimos 11 años y quiero que vengan muchos más”, aseguró Marilina Bogado, quien luego de esta gira por Estados Unidos se preparará para un tour por Europa.