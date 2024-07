Te presentamos a Kathya Soszko, la paraguaya campeona panamericana de patinaje de tan solo 12 años

Desde los 4 años y medio, Kathya Belén Soszko Ibarra practica patinaje artístico y con solo 12 años, hace unos días, se consagró campeona panamericana en la categoría Freeskating Espoir Ladies (Infantil internacional).

Kathya Soszko representó a Paraguay en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico en Ibagué, Colombia, donde logró la presea de oro. Al consultarle cómo se siente con este gran logro, la adolescente que integra la Selección Paraguaya de Patinaje respondió con una gran sonrisa: “Muy feliz, trabajé muy duro, quería ser una buena representante de mi país y lo pude lograr, eso me llena de satisfacción”.

Kathya Soszko, un ejemplo de sacrificio y perseverancia

Kathya Soszko es de Fram, Itapúa, y forma parte de la Academia Cynthia Gómez, de Asunción. Ella da clases vía zoom y también entrena de manera presencial cuando viene a nuestra capital.

“Mi profe me indica lo que debo entrenar, entreno sola y por zoom cuando mi profe se puede conectar y si no, le debo enviar videos. Cuando se acercan campeonatos o hay cursos o la profe me indica viajo a Asunción para clases presenciales”, nos contó Kathya Soszko.

La adolescente es un ejemplo de disciplina, sacrificio y perseverancia porque para llegar a sus metas deportivas trabaja duro, sin importar la hora ni la distancia, siempre acompañada de su mamá.

“Practico con patines de lunes a viernes, de 5.00 a 7.00, y los sábados, de 8.00 a 12.00, en la pista de la escuela Carlos A. López. Como la escuela utiliza la pista en horas de clases, yo no puedo usar. Por eso voy de madrugada, en mi ciudad no hay otra pista”, nos dijo Kathya Soszko, quien por las tardes tiene entrenamiento físico y de biomecánica, y además viene hasta nuestra capital para dar clases presenciales “todas las veces que mi entrenadora me indique y mi mamá pueda llevarme”.

Una patinadora internacional

Kathya Soszko ya llevó en alto la bandera paraguaya en varias competencias internacionales: “Participé en el Campeonato Panamericano de Ecuador, año 2021; Campeonato Sudamericano San Juan, Argentina, año 2022; Campeonato Sudamericano Asunción, Año 2023; Artistic Internacional Series, Asunción, año 2023; Artistic Internacional Series Brasilia, año 2024 y Campeonato Panamericano Ibagué-Colombia, año 2024″.

Por último, quisimos saber qué se viene ahora en su vida como patinadora y Kathya Soszko aseguró con madurez: “Seguir creciendo en lo deportivo, ser una buena atleta, todavía me falta mucho por aprender. En realidad, nunca es suficiente, debo trabajar mucho para poder así representar de la mejor manera posible a mí país”.