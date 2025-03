La fotoperiodista Marta Escurra fue premiada en el Concurso Nacional de Fotografía “Mujeres que Hacen”

Marta Escurra, periodista del diario ABC, fue una de las premiadas en el Concurso Nacional de Fotografía “Mujeres que Hacen”, organizado por el Ministerio de la Mujer con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Participé del Concurso Nacional de Fotografía Mujeres que Hacen, organizado por el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo era presentar obras en las que se evidenciara el empoderamiento de la mujer, a través de diversos espacios desde el cotidiano, como el hogar, hasta su lucha diaria, la industria y lugares poco representados por mujeres. Toda esta movida fue en el marco del 8M Día Internacional de la Mujer. Fuimos diez mujeres premiadas”, comenzó contándonos Marta Escurra.

Quisimos saber cómo se siente al recibir este reconocimiento a su labor como fotógrafa y la periodista Marta Escurra nos respondió: “La verdad es que es el reconocimiento a una labor, muchas veces silenciosa de las mujeres que tenemos la pasión de explorar el mundo de la fotografía periodística. A veces, un reconocimiento te confronta en el sentido de que una se autoerige todos los días por lograr la mejor foto y muchas veces una no queda satisfecha. Sin embargo, cuando compartís al mundo tu trabajo, ves que a veces estás equivocada porque tu obra puede generar en las otras personas sensaciones y emociones que en un principio no habías considerado. Por eso la fotografía es la mezcla de cosas: tu visión personal del mundo y lo que el mundo ve a través de la lente y en suma una fotografía es un proceso social y comunitario.

Marta Escurra y las “Mujeres que vuelan”

¿Qué toma fotográfica presentaste en el concurso?, fue nuestra siguiente pregunta y Marta Escurra nos explicó: “Sobre eso… ocurrió algo anecdótico. En las bases decía que se podían presentar hasta dos fotos por concursante. Entonces presenté dos de la misma temática: mujeres que tienen protagonismo en la aviación militar paraguaya, una piloto de combate bajo el nombre de ‘Alas de Acero’ y otra de la piloto con una mecánica de aviación militar con el nombre de ‘Mujeres que vuelan’. En el momento de la entrega del premio, cuando me llamaron, la maestra de ceremonias Celeste Molinas dijo: ‘hubo una pelea en el jurado porque no se decidían cuál era la mejor foto’ y el auditorio estalló en risas. Más aun cuando una de las jurado añadió ‘eso es cierto’. Eso me recordó la reflexión del fotoperiodista Eddie Adams, ganador del Pulitzer de fotografía que decía: ‘Si te hace reír, si te hace llorar, si te desgarra el alma, esa es una buena fotografía’. Por cierto, la obra premiada fue ‘Mujeres que vuelan’”.

“Con nuestra voz gráfica podemos dejar testimonio de un momento de la historia”

Y al consultarle qué significa este nuevo premio en su carrera de fotoperiodista, Marta Escurra respondió sin rodeos: “Significa que ocupar espacios nunca será un error, que, si tenemos algo que decir, lo hagamos si es positivo, bien. Y si no lo es, dejar la evidencia de que con nuestra voz gráfica podemos dejar testimonio de un momento de la historia y si no hay cambios, al menos es nuestra forma de decir algo de manera contundente como es una fotografía sin dobleces. En este caso, fue para mostrar a dos mujeres que llegaron a un lugar para hacer de su profesión algo de tan difícil acceso como es la aviación de combate no solo para las mujeres, también para los hombres. Esta es una evidencia de la equidad tan hablada y debatida desde Beijing hace 30 años. Pero la lucha aún continúa”.

“Informar siempre es un gran compromiso y es doblemente compromiso cuando se trata de retratar una parte de la historia, que es irrefutable y que va a quedar para siempre como un testimonio, porque siempre hay alguien que mira. Y nosotros somos quienes miramos y elegimos dejar testimonio en un pequeño cuadro que queda para la historia”, destacó Marta Escurra en otro momento de la entrevista.

“El concurso premió a las diez mejores fotógrafas 2025 y esas obras estarán expuestas bajo el nombre ‘Mujeres que Hacen’, en el Centro Cultural El Cabildo, del 7 al 16 de marzo con entrada libre y gratuita”, expresó la fotoperiodista Marta Escurra al invitar a todos a visitar la muestra.

Obras de Marta Escurra forman parte un fotolibro global

Marta Escurra ama la fotografía y recordemos que sus obras ya forman parte de un fotolibro publicado en 2022 a iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos con Global Learning, en el marco del programa “Un momento global en el tiempo: Fotoperiodistas documentan desafíos y oportunidades en la era del covid”.

Diez obras de Marta Escurra conforman el libro fotográfico junto a los trabajos de otros 64 fotoperiodistas de todo el mundo.