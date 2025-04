Julio Iglesias hizo un comunicado para aclarar su estado de salud

En un comunicado urgente publicado en la revista Hola, Julio Iglesias negó su retiro del mundo del espectáculo y habló de su estado de salud. “Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre”, expresó el famoso cantante español.

Lea más: Julio Iglesias, a sus 81 años, desmiente que se retira del mundo musical

Lea más: Julio Iglesias anunció que está escribiendo sus memorias: "Voy poco a poco llenándome de nostalgias"

“A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz”, destacó Julio Iglesias en el comunicado publicado por la revista Hola.

“Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que el persigue un tiburón”, aseguró Julio Iglesias, quien también reveló que está trabajando en la serie de Netflix sobre su historia de vida.