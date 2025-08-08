Valeria Mazza celebró la vida de Alejandro Gravier en Marbella

“Feliz cumple Ale, nada te gusta más que celebrar la vida, la familia, la amistad. Hoy te celebramos a vos, por muchos años más”, comenzó escribiendo Valeria Mazza en su cuenta de Instagram para felicitar a su esposo Alejandro Gravier el día de su cumpleaños número 63.

“Que sigas derrochando buena onda y haciendo que las cosas pasen, cada día a tu lado es una sorpresa”, destacó la modelo argentina Valeria Mazza, quien junto a parte de su familia se encuentra de vacaciones en Marbella, España.

El cumpleañero Alejandro Gravier también utilizó la red social de la camarita para mostrarse agradecido por las muestras de cariño: “Muchas gracias por todos los mensajes recibidos, y a todos los que pudieron compartir conmigo este día tan especial. Es un lujo poder celebrarlo con tanta gente amiga, con quienes compartimos los mismos valores y el mismo concepto de la amistad”.

“Festejar con Vale, después de tantos años, con quien hicimos un camino lindísimo y formamos una familia de la que estoy profundamente orgulloso, es un sueño cumplido. Balthu, Tizi, Beni y Tai saben que no importa la distancia, ni el lugar donde estemos, siempre estaremos unidos, festejándonos. Los amo”, expresó Alejandro Gravier, quien lleva más de tres décadas de puro amor con Valeria Mazza.

