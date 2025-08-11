Antonio Banderas cumple 65 años

Antonio Banderas celebra este domingo su 65 cumpleaños con energía y sin renunciar a su estilo natural, lejos de los retoques estéticos que han transformado a otras estrellas de su generación. Fiel a su imagen, el protagonista de Dolor y gloria sigue volcado en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y se muestra entusiasmado por la próxima boda en España de su hija Stella. Cuida su salud con dieta mediterránea y ejercicio, hábito que reforzó tras el infarto que sufrió en 2017.

En los últimos años, ha alternado su trabajo en el cine con la producción y dirección de musicales en su teatro, cosechando grandes éxitos como Gypsy, que obtuvo cuatro Premios Talía, incluido el Talía de Honor a su trayectoria. “Seguiré buscando la excelencia”, aseguró en su discurso, reflejando la filosofía que lo ha acompañado a lo largo de más de cien películas y proyectos teatrales.

Su compromiso social también ha sido una constante. En 2010 creó la Fundación Lágrimas y Favores, enfocada en educación y cultura, y colabora activamente en la gala benéfica Starlite. Tras unas vacaciones, Banderas se prepara para estrenar nuevos proyectos, como el thriller Above and Beyond en Gran Canaria, y continúa explorando papeles desafiantes como su interpretación del chef Anthony Bourdain en Tony.

En el terreno teatral, rescata Godspell, un clásico de Broadway con un mensaje de compasión, humildad e igualdad, que estrenará el 30 de octubre en el Teatro del Soho y llevará en 2026 al Teatro Pavón de Madrid. El actor destaca el enfoque fresco y contemporáneo de esta nueva versión, manteniendo la esencia que cautivó al público en su estreno inicial.

La vida personal también le sonríe. Orgulloso de que su hija Stella celebre su boda en España en octubre, asegura que asumirá el papel de “padre de la novia” con toda la emoción posible. Aunque aún se desconocen los detalles del enlace, para Banderas es un motivo especial que suma a un año pleno de logros.

Málaga sigue siendo su centro de operaciones y refugio. Desde allí impulsa sus proyectos culturales, viaja para rodajes internacionales y desarrolla iniciativas gastronómicas como la bodega El Pimpi, de la que es copropietario. Entre teatro, cine y vida familiar, Antonio Banderas afronta sus 65 años con la misma pasión que lo convirtió en uno de los grandes embajadores de la cultura española en el mundo.

Fuente: EFE