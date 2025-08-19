Nodal recibe gritos con el nombre de Cazzu en pleno show

Christian Nodal vivió un incómodo momento durante el concierto que brindó en El Palacio de los Deportes de México. El público le gritó: “Cazzu, Cazzu”, coreando así el nombre de su expareja y madre de su hijita Inti.

Los presentes interrumpieron la actuación de Nodal gritando con fuerza “Cazzu, Cazzu”, tras las polémicas declaraciones que el cantante mexicano dio hace unos días durante una entrevista con Adela Micha, en la cual habló de su separación de Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar a solo 21 días de terminar su relación de pareja con la mamá de su niña.

Lea más: Christian Nodal confirma su boda con Ángela Aguilar a solo 21 días de terminar con Cazzu

Hasta ahora, Christian Nodal no se refirió al incidente en pleno concierto en el marco del Supernova Strikers. En sus redes sociales solo publicó un video con el siguiente texto: “¡Gracias por tanto amor! Los amo Ciudad de México".

Lea más: Cazzu se pronuncia sobre la pensión de Inti y su relación con Christian Nodal

La entrevista que brindó Christian Nodal sigue generando polémicas y reacciones en las redes, tanto de parte de sus seguidores como de los de su esposa Ángela Aguilar, y también los de la argentina Cazzu.

