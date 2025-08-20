Victoria Beckham estrenará documental en Netflix

Victoria Beckham, exintegrante del icónico grupo Spice Girls, está ansiosa ante el estreno de su documental en Netflix. La docu-serie llegará en setiembre a la plataforma de streaming, producida por el mismo equipo que se encargó de Beckham, que contó la historia del exfutbolista David Beckham.

El documental de Victoria Beckham tratará de sus inicios como diseñadora de moda y luego su marca de lujo. Además, contará sobre cómo compagina el ámbito laboral con su vida cotidiana. Y dicen que la docu-serie recogerá el testimonio de su esposo David Beckham, sus hijos, sus colegas y sus colaboradores.

“Mi marido me convenció para hacer este documental. Para ser sincera, no estaba segura de que nadie quisiera ver lo que hago cada día. Se centra en lo que hago y en mi papel como fundadora y directora creativa de las dos marcas. Pensé mucho y me di cuenta que era el momento de hacerlo”, contó Victoria Beckham a Bloomberg.