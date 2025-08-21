Andrés Simón, el chef argentino que enseña a sus seguidores a preparar vori vori

“La mejor sopa del mundo, según TasteAtlas. Hoy te enseño a hacer Vorí Vorí, una sopa paraguaya increíble que fue elegida como la mejor del mundo”, escribió el chef argentino Andrés Simón en su cuenta de Instagram junto a un video del paso a paso para la realización de nuestro plato típico.

“Tiene caldo bien sabroso, bolitas de maíz con queso y todo ese sabor casero que reconforta desde la primera cucharada. Es contundente y perfecta para un día de frío… o para sorprender con una receta que quizás no conocías", siguió contando Andrés Simón a sus casi 7 millones de seguidores en la red social de la camarita.

Y tras compartir la receta y los ingredientes del vori vori, Andrés Simón destacó: “Una vez que la probás, entendés por qué está en el puesto número 1″.

La publicación del chef argentino Andrés Simón rápidamente cosechó una catarata de Me Gusta y los comentarios de miles de sus seguidores, entre ellos algunos que ya conocían “La mejor sopa del mundo” y otros que a partir de su posteo la probarán en sus casas.

