Gente

Andrés Simón, el chef argentino que enseña a sus seguidores a preparar vori vori

El chef Andrés Simón mostró en su cuenta de Instagram cómo preparar vori vori a sus casi 7 millones de seguidores. “Una vez que la probás, entendés por qué está en el puesto número 1″, destacó el cocinero, cuya publicación en pocas horas ya recibió miles de reacciones.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 14:22

“La mejor sopa del mundo, según TasteAtlas. Hoy te enseño a hacer Vorí Vorí, una sopa paraguaya increíble que fue elegida como la mejor del mundo”, escribió el chef argentino Andrés Simón en su cuenta de Instagram junto a un video del paso a paso para la realización de nuestro plato típico.

El argentino Andrés Simón mostró cómo preparar vori vori a sus casi 7 millones de seguidores de Instagram. (Instagram/Andrés Simón)
El argentino Andrés Simón mostró cómo preparar vori vori a sus casi 7 millones de seguidores de Instagram. (Instagram/Andrés Simón)

Lea más: Receta fácil para el Día del Vori Vori, la mejor sopa del mundo

“Tiene caldo bien sabroso, bolitas de maíz con queso y todo ese sabor casero que reconforta desde la primera cucharada. Es contundente y perfecta para un día de frío… o para sorprender con una receta que quizás no conocías", siguió contando Andrés Simón a sus casi 7 millones de seguidores en la red social de la camarita.

El chef argentino Andrés Simón enseña cómo preparar vori vori a sus casi 7 millones de seguidores en Instagram.
El chef argentino Andrés Simón enseña cómo preparar vori vori a sus casi 7 millones de seguidores en Instagram.

Lea más: Vori vori en lo más top

Y tras compartir la receta y los ingredientes del vori vori, Andrés Simón destacó: “Una vez que la probás, entendés por qué está en el puesto número 1″.

La publicación del chef argentino Andrés Simón rápidamente cosechó una catarata de Me Gusta y los comentarios de miles de sus seguidores, entre ellos algunos que ya conocían “La mejor sopa del mundo” y otros que a partir de su posteo la probarán en sus casas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado