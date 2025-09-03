¿Por qué Paola Hermann lloró en las redes?

La modelo y conductora Paola Hermann derramó lágrimas en las redes y emocionó a sus seguidores con la historia que contó. “¡Basta ya de tantos casos de maltrato animal! ¡No normalicen, denuncien! No hay derecho, gente", escribió Pao junto al conmovedor video.
Lea más: ¡Mirá cómo luce Paola Hermann a sus más de 50 años!
“Estoy muy, muy indignada con lo que le pasó a ese perrito que murió ahorcado. Cómo puede ser que el ser humano sea tan hostil, yo no puedo creer... ¿Para qué tienen un perro en su casa si lo van a maltratar? ¡Dios mío!“, comenzó expresando muy dolida Paola Hermann.
Luego, continuó relatando sobre el caso: “El perrito estaba encadenado, tenía una cadena que le permitía caminar seguramente alrededor de esa pared, pero lo tenían encadenado... No tuvieron ni un poco de empatía con ese pobre animal... Cómo pobrecito, procurando liberarse de las cadenas se ahorcó él solito”.
Lea más: Paola Hermann en su rol de abuela: “Sophía vino a cambiar mi vida”
Pao Hermann: “Si van a tener perro, ténganlo bien”
Paola Hermann mientas lloraba se preguntó indignada: “¿Hasta cuándo? ¡Por favor! Le amo a los animales y tengo tres chihuahuas acá en casa, pero tenía seis y un gato. Y son lo más hermoso que tenemos... Son tan nobles, siempre están con nosotros porque son incondicionales. Por favor, gente, si van a tener perro, ténganlo bien, ocúpense de ese perrito, que nos llena de tanta alegría, de tanto amor".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Estoy súper indignada por eso estoy haciendo este video, porque realmente no puedo creer cómo el ser humano puede ser tan cruel y tan hostil”, finalizó expresando Paola Hermann con lágrimas en los ojos y tristeza en su corazón.