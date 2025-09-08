Gente

Desde la distancia, Nadia Ferreira celebró la vida de su madre

Ayer estuvo de cumpleaños la madre de Nadia Ferreira y desde Miami la virreina universal 2021 saludó a Ludy Ferreira en las redes. “¡Dios te bendiga siempre!”, expresó la villarriqueña.

08 de septiembre de 2025 - 10:18
¡Hermosas, madre e hija! Nadia Ferreira dando un abrazo a Ludy, minutos antes de que la virreina universal 2021 uniera su vida a la de Marc Anthony.Instagram/Ludy Ferreira

Nadia Ferreira celebró la vida de su madre, Ludy Ferreira, desde la distancia. La modelo villarriqueña que vive en Miami le dedicó un tierno mensaje en las redes a su progenitora.

Nadia Ferreira preparó un collage de fotos para saludar a su mami Ludy Ferreira en su cumple. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

“Feliz cumpleaños mami bella. ¡Dios te bendiga siempre!“, escribió Nadia Ferreira junto a un collage de fotos en sus historias de Instagram. Además, en otro posteo destacó: ”Te amamos" y acompañó el textito con un emoji de corazón.

Las hermosas flores que Nadia Ferreira, Marc Anthony y Marquito enviaron a Ludy Ferreira. (Captura de la historia de Instagram de Nadia Ferreira)

Y, por supuesto, no podían faltar las flores en el cumpleaños de Ludy Ferreira. Su hija Nadia Ferreira y su familia le hicieron llegar un colorido jarrón con sus flores favoritas y una tarjeta que decía: “Feliz cumpleaños Abu Tuti. Te amamos. Marc, Nadia y Marquito”.

Ludy Ferreira posando feliz junto a su torta de cumpleaños. (Instagram/Ludy Ferreira)

Ludy, una cumpleañera agradecida

Ludy Ferreira se mostró muy agradecida el día que completó una nueva vuelta al sol y escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy no solo celebro un año más de vida, hoy me abrazo con amor y le agradezco a la vida por cada experiencia, cada risa, cada lágrima, cada cambio inesperado que me trajo hasta acá”.

“No sé qué viene ahora, pero sí sé que quiero recibirlo con el corazón abierto y la misma gratitud con la que celebro hoy. Feliz cumple para mi”, expresó Ludy Ferreira.

