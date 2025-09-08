Desde la distancia, Nadia Ferreira celebró la vida de su madre

Nadia Ferreira celebró la vida de su madre, Ludy Ferreira, desde la distancia. La modelo villarriqueña que vive en Miami le dedicó un tierno mensaje en las redes a su progenitora.

Lea más: Nadia Ferreira fue nombrada embajadora global de la Fundación Maestro Cares

“Feliz cumpleaños mami bella. ¡Dios te bendiga siempre!“, escribió Nadia Ferreira junto a un collage de fotos en sus historias de Instagram. Además, en otro posteo destacó: ”Te amamos" y acompañó el textito con un emoji de corazón.

Lea más: Nadia Ferreira será anfitriona de Premios Juventud 2025

Y, por supuesto, no podían faltar las flores en el cumpleaños de Ludy Ferreira. Su hija Nadia Ferreira y su familia le hicieron llegar un colorido jarrón con sus flores favoritas y una tarjeta que decía: “Feliz cumpleaños Abu Tuti. Te amamos. Marc, Nadia y Marquito”.

Ludy, una cumpleañera agradecida

Ludy Ferreira se mostró muy agradecida el día que completó una nueva vuelta al sol y escribió en su cuenta de Instagram: “Hoy no solo celebro un año más de vida, hoy me abrazo con amor y le agradezco a la vida por cada experiencia, cada risa, cada lágrima, cada cambio inesperado que me trajo hasta acá”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No sé qué viene ahora, pero sí sé que quiero recibirlo con el corazón abierto y la misma gratitud con la que celebro hoy. Feliz cumple para mi”, expresó Ludy Ferreira.