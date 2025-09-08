Néstor Camacho y el emotivo saludo a su esposa cumpleañera

Hoy, 8 de setiembre, el hogar del futbolista Néstor Camacho está de fiesta. Es que la reina de la familia, su esposa Fiorella Filártiga, cumple un nuevo año de vida.

“En este día tan especial quiero agradecer a Dios por haberte conocido y por compartir tu vida a mi lado, eres el tesoro más preciado que tengo”, expresó emocionado Néstor Camacho al tiempo de destacar: “La mujer más hermosa, la madre más amorosa y la esposa más increíble. Te Amamos R y N”.

Néstor Camacho y Fiorella Filártiga unieron sus vidas en matrimonio en junio de 2022. Este cumpleaños es más que especial para Fio, pues es el primero que pasa con su hijo Renzo Bautista (cinco meses) en brazos. ¡Felicidades!