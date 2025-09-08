Gente

Néstor Camacho y el emotivo saludo a su esposa cumpleañera

El futbolista Néstor Camacho utilizó sus redes sociales para saludar con emoción a su esposa Fiorella Filártiga el día de su cumpleaños. “Eres el tesoro más preciado que tengo”, escribió el enamorado jugador.

Por ABC Color
08 de septiembre de 2025 - 10:40
Néstor Camacho y Fiorella Filártiga, el día de su boda. Hoy, el futbolista celebra la vida de su esposa.
Néstor Camacho y Fiorella Filártiga, el día de su boda. Hoy, el futbolista celebra la vida de su esposa. Instagram/Néstor Camacho

Hoy, 8 de setiembre, el hogar del futbolista Néstor Camacho está de fiesta. Es que la reina de la familia, su esposa Fiorella Filártiga, cumple un nuevo año de vida.

Fio Filártiga y Néstor Camacho llegaron muy elegante a la boda Salcedo-Arguello. (Instagram/Fiorella Filártiga)
¡Hermosa parejita! Fio Filártiga y Néstor Camacho. (Instagram/Fiorella Filártiga)

Lea más: Fio Filártiga y Néstor Camacho cumplieron tres años de casados

“En este día tan especial quiero agradecer a Dios por haberte conocido y por compartir tu vida a mi lado, eres el tesoro más preciado que tengo”, expresó emocionado Néstor Camacho al tiempo de destacar: “La mujer más hermosa, la madre más amorosa y la esposa más increíble. Te Amamos R y N”.

Lea más: ¡Nació Renzo, el hijo de Néstor Camacho y Fio Filártiga!

Néstor Camacho y Fio Filártiga, encantados con el fruto de su amor, Renzo Bautista. (Instagram/Fiorella Filártiga)
Néstor Camacho y Fio Filártiga, encantados con el fruto de su amor, Renzo Bautista. (Instagram/Fiorella Filártiga)

Néstor Camacho y Fiorella Filártiga unieron sus vidas en matrimonio en junio de 2022. Este cumpleaños es más que especial para Fio, pues es el primero que pasa con su hijo Renzo Bautista (cinco meses) en brazos. ¡Felicidades!

Enlace copiado