Los enamorados en los Emmy 2025: De Adam Brody y Leighton Meester a Harrison Ford y Calista Flockhart

El amor estuvo en el aire de los Premios Emmy 2025. Varias parejitas pasaron felices por la red carpet del Teatro Peacock en Los Ángeles. Adam Brody y Leighton Meester, Harrison Ford y Calista Flockhart, Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron muy enamorados. ¡Fijate en las fotos!

15 de septiembre de 2025 - 11:04
Adam Brody y su esposa, Leighton Meester, llegando muy elegantes a la 77.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock. (Frederic J. Brown / AFP)
La 77.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, fue la gala perfecta para que varios famosos derrocharan amor en la alfombra roja.

Harrison Ford y Calista Flockhart una de las parejas más queridas de Hollywood a su arribo a los Emmy Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Adam Brody y Leighton Meester, Harrison Ford y Calista Flockhart, Selena Gómez y Benny Blanco, Scarlett Johansson y Colin Host se mostraron más enamorados que nunca en la gala que premió anoche a los mejor de la televisión estadounidense.

Los futuros esposos Selena Gómez y Benny Blanco llegaron muy enamorados a los Emmy Awards en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Scarlett Johansson y Colin Jost derrocharon amor en la red carpet de los Emmy Awards 2025. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Kristen Bell y Dax Shepard, Jason Segel y Kayla Radomski, Rita Ora y Taika Waititi, Naomi Scott y Adam Scott fueron otros tortolitos que llenaron de amor la red carpet de los Premios Emmy 2025.

¡Siempre juntos! Kristen Bell y Dax Shepard en la alfombra roja del Peacock Theatre en Los Ángele. (Frederic J. Brown / AFP)
Jason Segel y Kayla Radomski llegaron sonrientes y de la manito a los Emmy Awards en el Peacock Theatre. (Patrick T. Fallon / AFP)
El director y actor neozelandés Taika Waititi y su esposa, la cantautora británica Rita Ora, llegando felices a la 77.ª edición de los Premios Emmy. (Frederic J. Brown / AFP)
Naomi Scott y Adam Scott tampoco se perdieron la gala de los Emmy Awards en Los Ángeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
