Los enamorados en los Emmy 2025: De Adam Brody y Leighton Meester a Harrison Ford y Calista Flockhart

El amor estuvo en el aire de los Premios Emmy 2025. Varias parejitas pasaron felices por la red carpet del Teatro Peacock en Los Ángeles. Adam Brody y Leighton Meester, Harrison Ford y Calista Flockhart, Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron muy enamorados. ¡Fijate en las fotos!