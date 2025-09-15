Los enamorados en los Emmy 2025: De Adam Brody y Leighton Meester a Harrison Ford y Calista Flockhart
El amor estuvo en el aire de los Premios Emmy 2025. Varias parejitas pasaron felices por la red carpet del Teatro Peacock en Los Ángeles. Adam Brody y Leighton Meester, Harrison Ford y Calista Flockhart, Selena Gómez y Benny Blanco se mostraron muy enamorados. ¡Fijate en las fotos!
Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 11:04
La 77.ª edición de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de Los Ángeles, California, fue la gala perfecta para que varios famosos derrocharan amor en la alfombra roja.
Adam Brody y Leighton Meester, Harrison Ford y Calista Flockhart, Selena Gómez y Benny Blanco, Scarlett Johansson y Colin Host se mostraron más enamorados que nunca en la gala que premió anoche a los mejor de la televisión estadounidense.