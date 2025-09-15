De Selena Gómez a Sydney Sweeney, el look “Lady in red” arrasó en los Emmy

Varias estrellas que llegaron al Peacock Theatre en Los Ángeles, California, para ser parte de la nueva edición de los Premios Emmy, llenaron de color rojo la velada que distinguió a lo mejor de la televisión estadounidense.

La alfombra roja de los Emmy 2025 se transformó en una pasarela de lujo para las famosas que optaron por el look “Lady in red”, como Selena Gómez, Sydney Sweeney, Cristin Milioti y Sara Foster.

Keyla Monterroso, Lucky Starzzz, Hunter Schafer, Christa Miller y Lizza Colón-Zayas fueron otras damas que llegaron enfundadas en trajes rojos a la gala de los Emmy 2025.

