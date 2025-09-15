De Selena Gómez a Sydney Sweeney, el look “Lady in red” arrasó en los Emmy
Una noche llena de celebridades que se decantaron por el look “Lady in red” fue la vivida en la edición número 77 de los Premios Emmy. Selena Gómez, Sydney Sweeney, Cristin Milioti, Sara Foster optaron por el rojo para lucir espléndidas. ¡Adelante!
Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 10:11
Varias estrellas que llegaron al Peacock Theatre en Los Ángeles, California, para ser parte de la nueva edición de los Premios Emmy, llenaron de color rojo la velada que distinguió a lo mejor de la televisión estadounidense.