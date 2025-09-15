Gente

De Selena Gómez a Sydney Sweeney, el look “Lady in red” arrasó en los Emmy

Una noche llena de celebridades que se decantaron por el look “Lady in red” fue la vivida en la edición número 77 de los Premios Emmy. Selena Gómez, Sydney Sweeney, Cristin Milioti, Sara Foster optaron por el rojo para lucir espléndidas. ¡Adelante!

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 10:11
¡Diosa! Selena Gómez llegó de rojo fuego a los premios Emmy en el Peacock Theatre. (Savion Washington/Getty Images/AFP)
Varias estrellas que llegaron al Peacock Theatre en Los Ángeles, California, para ser parte de la nueva edición de los Premios Emmy, llenaron de color rojo la velada que distinguió a lo mejor de la televisión estadounidense.

La actriz Sydney Sweeney lució espléndia con un look "Lady in red" en el Peacock Theatre. (Patrick T. Fallon / AFP)
Keyla Monterroso Mejía fue otra dama que optó por el rojo para asistir a la gala de los Emmy Awards. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
La alfombra roja de los Emmy 2025 se transformó en una pasarela de lujo para las famosas que optaron por el look “Lady in red”, como Selena Gómez, Sydney Sweeney, Cristin Milioti y Sara Foster.

Lucky Starzzz sorprendió a todos con su llamativo look a su arribo a los Emmy Awards ceremony en el Peacock Theater. (EFE/EPA/JILL CONNELLY)
Keyla Monterroso, Lucky Starzzz, Hunter Schafer, Christa Miller y Lizza Colón-Zayas fueron otras damas que llegaron enfundadas en trajes rojos a la gala de los Emmy 2025.

Hunter Schafer fue otra actriz que se decantó por el look rojo para deslumbrar en los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Cristin Milioti, muy elegante y de rojo pasioó sostiene su premio a la Mejor Actriz Principal en una Serie Limitada, Antología o Película por "El Pingüino". (VALERIE MACON / AFP)
Sara Foster de rojo en la alfombra roja de la celebración de los premios Emmy 2025. (Kayla Oaddams/Getty Images/AFP)
Christa Miller fue otra famosa que lució un maxivestido rojo en la velada de gala de los Emmy Awards. (Frederic J. Brown / AFP)
La actriz Liza Colón-Zayas también eligió una tenida en rojo para asistir a la gala de los Emmy Awards en el Peacock Theatre. (Patrick T. Fallon / AFP)
