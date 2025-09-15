¡Mirá las primeras imágenes de la infanta Sofía en Portugal!

La Casa Real de España compartió postales que tienen como protagonista a la infanta Sofía en sus primeros días como estudiante universitaria en Lisboa.

La hermana menor de la princesa Leonor inicia sus estudios como alumna del primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College.

En las postales compartidos desde la Casa del Rey se puede ver a la infanta Sofía en algunos icónicos sitios de Lisboa así como también con sus compañeros en clases.

La infanta Sofía tendrá tres años de formación universitaria fuera de España. El primer curso se desarrollará en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín.

