¡Mirá las primeras imágenes de la infanta Sofía en Portugal!

Sofía, la hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia, comienza su vida universitaria en Lisboa, Portugal. Desde la Casa Real compartieron las primeras fotos de la infanta en la capital lusa. ¡Pasá y mirá!

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 14:13
La infanta Sofía en Lisboa, donde estudia el primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College. (EFE/Casa Real)
La Casa Real de España compartió postales que tienen como protagonista a la infanta Sofía en sus primeros días como estudiante universitaria en Lisboa.

La infanta Sofía en Lisboa con sus compañeras del primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del Forward College. (EFE/Casa Real)
La hermana menor de la princesa Leonor inicia sus estudios como alumna del primer curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro universitario Forward College.

La infanta Sofía en Lisboa posando frente al Forward College. (EFE/Casa Real)
En las postales compartidos desde la Casa del Rey se puede ver a la infanta Sofía en algunos icónicos sitios de Lisboa así como también con sus compañeros en clases.

La infanta Sofía en Lisboa ya visitó los sitios más emblemáticos de Lisboa. (EFE/Casa Real)
La infanta Sofía tendrá tres años de formación universitaria fuera de España. El primer curso se desarrollará en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín.

