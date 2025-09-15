Pedro Pascal, de impecable blanco, marcó tendencia en la red carpet de los Premios Emmy

Con un look “Total White”, Pedro Pascal apareció elegante y distinguido en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, California.

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal se llevó todos los flashes y se robó las miradas de los presentes en la velada de gala de la edición 77 de los Emmy Awards.

De impecable blanco: traje con saco cruzado, camisa y calzados, todo su outfit en “modo white” llevaba la firma de Celine, la marca de moda de lujo francesa.

Así, Pedro Pascal fue el caballero de blanco anoche, y aunque se quedó sin el Emmy, fue el más fotografiado de la gala.

