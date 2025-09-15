Gente

Pedro Pascal, de impecable blanco, marcó tendencia en la red carpet de los Premios Emmy

Pedro Pascal siempre marca tendencia a donde vaya y la gala de los Premios Emmy 2025 no fue la excepción. El actor chileno llegó de impecable blanco al Peacock Theater de Los Ángeles y se llevó todos los flashes.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2025 - 11:55
El actor Pedro Pascal llegó de impecable blanco a la gala anual de los Emmy Awards. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Con un look “Total White”, Pedro Pascal apareció elegante y distinguido en la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 en Los Ángeles, California.

Acá se aprecia mejor el look "Total White" del actor Pedro Pascal en los Emmy Awards. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal se llevó todos los flashes y se robó las miradas de los presentes en la velada de gala de la edición 77 de los Emmy Awards.

Marcando tendencia, como siempre, Pedro Pascal anoche en Los Ángeles. (Patrick T. Fallon / AFP)
De impecable blanco: traje con saco cruzado, camisa y calzados, todo su outfit en “modo white” llevaba la firma de Celine, la marca de moda de lujo francesa.

Con una mirada seductora Pedro Pascal posó para los medios presentes en la red carpet de los Emmy Awards. (Patrick T. Fallon / AFP)
Así, Pedro Pascal fue el caballero de blanco anoche, y aunque se quedó sin el Emmy, fue el más fotografiado de la gala.

