El conmovedor llanto de Pampita tras recuperar los recuerdos de su hija Blanca

Mientras Carolina Pampita Ardohain se encontraba de viaje en España entraron a robar a su casa. Y lo más angustiante para la modelo argentina fue que se llevaron una caja fuerte que contenía cuatro teléfonos celulares con los recuerdos de su fallecida hija Blanca Vicuña.

Pampita, tras vivir horas de mucha desesperación, esta siesta contó en vivo al equipo del programa de streaming Rumis (La Casa) que ya recuperó los viejos teléfonos celulares con fotos y videos de Blanquita.

“Ya tengo en mi poder los teléfonos. Disculpen que estoy emocionada. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o ver una foto y escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Y bueno, era material que para mí era muy importante”, comentó con la voz entrecortada Carolina Pampita Ardohain.

“Son teléfonos muy viejos que no hay manera de pasar los materiales por AirDrop a otro teléfono o no hay manera de bajar una aplicación y descargarlos”, continuó explicando Pampita.

Entre lágrimas, Carolina Pampita Ardohain destacó: “Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento. Le pedí a Dios, obviamente a mi hija, le pedí a todos, porque para mí es re importante, porque para mí es lo único importante, porque no me quedó más nada de mi hija y ustedes lo saben. Ustedes saben que es así, que solo los que perdimos familiares sabemos lo que es”.