Cecilia Romero ya está en Tailandia para representarnos en el Miss Grand International

"Paraguay, llevo tu alegría, bondad y coraje en mi corazón. Juntos, estamos listos para brillar en el certamen más emocionante y entretenido del mundo Miss Grand International“, expresó emocionada Cecilia Romero en su cuenta de Instagram al partir rumbo a Tailandia.

“¡Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que hicieron esta gran despedida tan especial! Tailandia, estoy más que emocionada y no puedo esperar a lo que viene", destacó Ceci Romero.

Cecilia Romero había compartido hace unas semanas la agenda que desarrollará en el certamen Miss Grand International 2025. “1 de octubre, 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 & 𝗥𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 en Asiatique The Riverfront. 9 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗮ño en InterContinental Hotel, Hua Hin. 10 de octubre, 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗖𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗮 en InterContinental Hotel, Hua Hin. 13 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 en MGI Hall. 15 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗣𝗿𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 & 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 en MGI Hall y el 18 de octubre 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 en MGI Hall", contó la Miss Grand Paraguay 2025 en las redes.

Ceci Romero sueña con repetir la hazaña de nuestra compatriota Clara Sosa, quien en 2018 se consagró Miss Grand International y trajo la corona a tierra guaraní.

