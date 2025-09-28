Gente

Cecilia Romero ya está en Tailandia para representarnos en el Miss Grand International

La paraguaya Cecilia Romero ya se encuentra en Tailandia, donde desde el 29 de setiembre hasta el 18 de octubre nos representará en el certamen Miss Grand International 2025.

Por ABC Color
28 de septiembre de 2025 - 10:00
Cecilia Romero ya está en Tailandia para representarnos en el Miss Grand International 2025.
La bella Cecilia Romero ya está en Tailandia para representarnos en el Miss Grand International 2025.Instagram/Cecilia Romero

"Paraguay, llevo tu alegría, bondad y coraje en mi corazón. Juntos, estamos listos para brillar en el certamen más emocionante y entretenido del mundo Miss Grand International“, expresó emocionada Cecilia Romero en su cuenta de Instagram al partir rumbo a Tailandia.

Cecilia Romero, Miss Grand Paraguay, ya alista sus maletas para viajar rumbo a Tailandia.
La Miss Grand Paraguay Cecilia Romero ya está en Bangkok. (Instagram/Cecilia Romero)

Lea más: Cecilia Romero es la nueva Miss Grand Paraguay

“¡Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que hicieron esta gran despedida tan especial! Tailandia, estoy más que emocionada y no puedo esperar a lo que viene", destacó Ceci Romero.

Ceci Romero tuvo una emotiva despedida en el Aeropuerto Silvio Pettirossi antes de partir rumbo a Tailandia. (Instagram/Cecilia Romero)
Ceci Romero tuvo una emotiva despedida en el Aeropuerto Silvio Pettirossi antes de partir rumbo a Tailandia. (Instagram/Cecilia Romero)

Lea más: Cecilia Romero, Miss Grand Paraguay, se prepara para representarnos en Tailandia

Cecilia Romero había compartido hace unas semanas la agenda que desarrollará en el certamen Miss Grand International 2025. “1 de octubre, 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮 & 𝗥𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 en Asiatique The Riverfront. 9 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗮ño en InterContinental Hotel, Hua Hin. 10 de octubre, 𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗖𝗲𝗿𝗿𝗮𝗱𝗮 en InterContinental Hotel, Hua Hin. 13 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 en MGI Hall. 15 de octubre, 𝗖𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗣𝗿𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 & 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 en MGI Hall y el 18 de octubre 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 en MGI Hall", contó la Miss Grand Paraguay 2025 en las redes.

La Miss Grand Paraguay 2025, Ceci Romero, junto a la Miss Grand International 2018, Clara Sosa. (Instagram/Ceci Romero)
La Miss Grand Paraguay 2025, Ceci Romero, junto a la Miss Grand International 2018, Clara Sosa. (Instagram/Ceci Romero)

Ceci Romero sueña con repetir la hazaña de nuestra compatriota Clara Sosa, quien en 2018 se consagró Miss Grand International y trajo la corona a tierra guaraní.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado