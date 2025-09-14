Cecilia Romero, Miss Grand Paraguay, se prepara para representarnos en Tailandia

“Soy Cecilia Romero, Miss Grand Paraguay 2025 y llevar el nombre de mi país me llena de orgullo y motivación. Paraguay, juntos competiremos en Tailandia del 29 de septiembre al 18 de octubre en Miss Grand International. Unite a este viaje lleno de emociones y momentos inolvidables. ¡La temporada Grand está por comenzar!“, escribió Ceci Romero en su cuenta de Instagram, donde cosecha casi 140 mil seguidores.

En otro posteo, la Miss Grand Paraguay aseguró emocionada: “Ser Miss Grand Paraguay, no solo es portar corona o un título, es una misión y legado. Porque representar a un país implica ver en dificultades, oportunidades de crecimiento y en problemas encontrar soluciones. Y esa es la visión de una mujer paraguaya siendo embajadora de paz y de entretenimiento. Ser Miss Grand International no es solo un meta personal, es la oportunidad de que Paraguay brille en el escenario más grande del mundo. Y estoy aquí para lograrlo con pasión, compromiso y propósito”.

Ceci recibió el apoyo de Clara Sosa, Miss Grand International 2018

Ceci Romero además compartió una publicación donde se la ve posando con la primera paraguaya que logró el título de Miss Grand International, Clara Sosa, quien en 2018 trajo la corona a tierra guaraní.

“Grand Paraguayas Queens. Un encuentro único junto a Clara Sosa, Miss Grand International 2018. Su guía, consejos y energía me inspiran a dar lo mejor en este camino hacia el Miss Grand International. Es un honor contar con su acompañamiento para seguir llevando en alto el nombre de Paraguay en el mundo”, destacó Ceci Romero.

La noche del 18 de octubre, en el MGI Hall en Bangkok, Tailandia, Cecilia Romero buscará repetir la hazaña de la paraguaya Clara Sosa para así traer el título de Miss Grand International 2025 a Paraguay.