Selena Gomez comparte fotos de su boda: Taylor Swift la grabó en un momento especial

Selena Gomez y Benny Blanco compartieron con el mundo más imágenes de su boda, celebrada en Santa Bárbara. En el video difundido en redes sociales, la artista aparece visiblemente emocionada mientras se prepara para caminar hacia el altar, con un vestido clásico y un peinado elegante. Pero lo que más llamó la atención de los fans fue la presencia de su inseparable amiga Taylor Swift, quien grabó parte de los preparativos con su celular.

La amistad entre Selena y Taylor es una de las más sólidas y queridas del mundo del espectáculo. Ambas se acompañan desde hace más de una década y han compartido tanto los momentos de éxito como los más difíciles. En este caso, el video muestra la complicidad entre las dos artistas: risas, abrazos y una serenidad que solo se tiene cuando se está rodeada de personas que realmente importan.

En una de las imágenes que compartió Selena, se la ve mirando al espejo mientras Taylor la graba desde el fondo, con una sonrisa que refleja orgullo y ternura. Los fans no tardaron en destacar el gesto, interpretándolo como una muestra más de la profunda conexión entre ambas estrellas. “En honor a SHOWGIRL... ¡bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, gator! Te amo @taylorswift por siempre y para siempre", escribió Selena junto a las fotos en Instagram.

La complicidad entre Taylor y Selena no solo se vio en este evento. En los últimos meses, ambas se han mostrado más unidas que nunca: compartieron cenas, viajes y mensajes de apoyo mutuo en momentos clave de sus carreras. Todo apunta a que pronto los papeles se invertirán, y será Selena quien acompañe a Taylor como dama de honor en su esperada boda con el jugador de la NFL, Travis Kelce.

