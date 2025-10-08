Gente

Gloria Estefan, Personaje del Año 2025 de Vanity Fair

Gloria Estefan fue nombrada Personaje del Año por Vanity Fair España. La gala de entrega de la distinción tuvo lugar en Madrid. “¡Qué honor! Una hermosa noche llena de amor y música", expresó la icónica cantante cubana.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 11:50
La cantante Gloria Estefan posa en el acto en el que recibe el premio Vanity Fair Personaje del año 2025. (EFE/Juanjo Martín)
La cantante Gloria Estefan posa en el acto en el que recibe el premio Vanity Fair Personaje del año 2025. (EFE/Juanjo Martín) Juanjo Martín

La famosa cantante Gloria Estefan cumple 50 años de carrera y es una de las artistas latinas más queridas. Fue así que anoche recibió el premio Personaje del Año 2025 entregado por Vaninty Fair.

La cantante cubana Gloria Estefan y su inseparable marido Emilio Estefan. (EFE/Juanjo Martín)
La cantante cubana Gloria Estefan y su inseparable marido Emilio Estefan. (EFE/Juanjo Martín)

Lea más: Gloria Estefan será homenajeada en Mujeres Latinas en la Música de Billboard

¡Qué honor! Una hermosa noche llena de amor y música. Gracias Vanity Fair España por esta noche increíble y por nombrarme personaje del año, ¡estoy muy agradecida!“, escribió emocionada Gloria Estefan en su cuenta de Instagram.

Gloria Estefan junto a su marido Emilio Estefan, su hija Emily Estefan y su pareja, Gemeny Hernández, posan a su llegada al acto en el que Gloria recibe el premio Vanity Fair Personaje del año 2025. (EFE/Juanjo Martín)
Gloria Estefan junto a su marido Emilio Estefan, su hija Emily Estefan y su pareja, Gemeny Hernández, posan a su llegada al acto en el que Gloria recibe el premio Vanity Fair Personaje del año 2025. (EFE/Juanjo Martín)

Lea más: Gloria Estefan y su hija sumarán el guaraní al musical sobre la Orquesta de Cateura

“¡Y un gran agradecimiento a los talentosos artistas que actuaron esta noche! ¡Gracias, gracias desde el fondo de mi corazón!“, destacó la emblemática Gloria Estefan.

Gloria Estefan y Emilio Estefan posan con el director de Vanity Fair España, Alberto Moreno. (EFE/Juanjo Martín)
Gloria Estefan y Emilio Estefan posan con el director de Vanity Fair España, Alberto Moreno. (EFE/Juanjo Martín)

Gloria Estefan estuvo rodeada de su familia en tan importante ocasión. Su inseparable esposo, Emilio Estefan, así como su hija Emily Estefan con su pareja, Gemeny Hernández, la llenaron de amor en la gala donde recibió el premio Personaje del Año de Vanity Fair.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado