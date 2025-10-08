Gloria Estefan, Personaje del Año 2025 de Vanity Fair

La famosa cantante Gloria Estefan cumple 50 años de carrera y es una de las artistas latinas más queridas. Fue así que anoche recibió el premio Personaje del Año 2025 entregado por Vaninty Fair.

“¡Qué honor! Una hermosa noche llena de amor y música. Gracias Vanity Fair España por esta noche increíble y por nombrarme personaje del año, ¡estoy muy agradecida!“, escribió emocionada Gloria Estefan en su cuenta de Instagram.

“¡Y un gran agradecimiento a los talentosos artistas que actuaron esta noche! ¡Gracias, gracias desde el fondo de mi corazón!“, destacó la emblemática Gloria Estefan.

Gloria Estefan estuvo rodeada de su familia en tan importante ocasión. Su inseparable esposo, Emilio Estefan, así como su hija Emily Estefan con su pareja, Gemeny Hernández, la llenaron de amor en la gala donde recibió el premio Personaje del Año de Vanity Fair.

