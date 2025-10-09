Victoria Beckham estrenó su serie en Londres rodeada de su familia

Anoche se estrenó el documental de Victoria Beckham que podrá ser visto en la plataforma de streaming Netflix. La icónica ex Spice Girl llegó espléndida con un look “Total White” a The Curzon Mayfair en Londres.

Victoria Beckham estuvo rodeada del amor de su familia en tan importante ocasión. Su esposo David Beckham, sus hijos Harper, Romeo y Cruz, y su nuera Jackie Apostel la acompañaron en la premier mundial de “Victoria Beckham”, la serie de tres partes que podrá verse en Netflix desde hoy 9 de octubre.

Los grandes ausentes en el estreno de la docuserie de Victoria Beckham fueron su hijo Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz.