Gente

Victoria Beckham estrenó su serie en Londres rodeada de su familia

La premier mundial de la docuserie de Victoria Beckham tuvo lugar anoche en Londres. La diseñadora de modas estuvo acompañada de su esposo David Beckham y tres de sus cuatro hijos.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 09:00
Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham y David Beckham llegando en familia a la premier mundial de la serie documental "Victoria Beckham" en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo Beckham, Harper Beckham, Victoria Beckham y David Beckham llegando en familia a la premier mundial de la serie documental "Victoria Beckham" en Londres. (EFE/EPA/NEIL HALL) NEIL HALL

Anoche se estrenó el documental de Victoria Beckham que podrá ser visto en la plataforma de streaming Netflix. La icónica ex Spice Girl llegó espléndida con un look “Total White” a The Curzon Mayfair en Londres.

¡Siempre juntos! Victoria Beckham y su orgulloso esposo David Beckham. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Siempre juntos! Victoria Beckham y su orgulloso esposo David Beckham. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Lea más: Victoria Beckham estrenará documental en Netflix

Victoria Beckham estuvo rodeada del amor de su familia en tan importante ocasión. Su esposo David Beckham, sus hijos Harper, Romeo y Cruz, y su nuera Jackie Apostel la acompañaron en la premier mundial de “Victoria Beckham”, la serie de tres partes que podrá verse en Netflix desde hoy 9 de octubre.

Lea más: ¡Victoria y David Beckham cumplen 26 años de casados!

¡Elegantísima! La diseñadora de moda Victoria Beckham en el estreno mundial de la serie documental "Victoria Beckham" en Londres, Reino Unido. (EFE/EPA/NEIL HALL)
¡Elegantísima! La diseñadora de moda Victoria Beckham en el estreno mundial de la serie documental "Victoria Beckham" en Londres, Reino Unido. (EFE/EPA/NEIL HALL)

Los grandes ausentes en el estreno de la docuserie de Victoria Beckham fueron su hijo Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz.

Así llegaban Victoria Beckham y su esposo David Beckham a la premier mundial de la serie "Victoria Beckham". (EFE/EPA/NEIL HALL)
Así llegaban Victoria Beckham y su esposo David Beckham a la premier mundial de la serie "Victoria Beckham". (EFE/EPA/NEIL HALL)
Enlace copiado