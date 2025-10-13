Julio Enciso y Melissa Cardona, felices en Disneyland París

Julio Enciso y Melissa Cardona viajaron de Estrasburgo a París el fin de semana. ¿El motivo? Visitar Disneyland y vivir momentos llenos de magia y felicidad en pareja.

“Dos niños grandes felices, un sueño”, escribió emocionado el futbolista compatriota Julio Enciso en su cuenta de Instagram junto a bellas postales de su visita a Disneyland París.

Por su parte, la esposa del jugador del Racing de Estrasburgo, Melissa Cardona, expresó en la misma red social de la camarita: “En el lugar donde los sueños se sienten realidad por un día”. Y fue el enamorado Julio Enciso uno de los primeros en reaccionar a la publicación de la colombiana destacando: “Me encanta verte feliz, te amo mi esposa”.

Julio Enciso y Melissa Cardona disfrutaron como dos niños de un hermoso día a puro sol y juegos en Disneyland París, demostrando así que siguen de luna de miel a cuatro de meses de jurarse amor eterno.

