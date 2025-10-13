Gente

Julio Enciso y Melissa Cardona, felices en Disneyland París

El futbolista Julio César Enciso y su esposa Melissa Cardona aprovecharon el fin de semana para ir a Disneyland París y vivir momentos mágicos e inolvidables. ¡Pasá y mirá las fotos de los tortolitos!

Por ABC Color
13 de octubre de 2025 - 08:00
Julio Enciso y Melissa Cardona vivieron momentos mágicos en Disneyland París.
Julio Enciso y Melissa Cardona viajaron de Estrasburgo a París el fin de semana. ¿El motivo? Visitar Disneyland y vivir momentos llenos de magia y felicidad en pareja.

¡Feliz de la vida! Julio Enciso en Disneyland París. (Instagram/Julio Enciso)
Lea más: Julio Enciso, ausente en la Albirroja, aprovechó para pasear por Suiza

“Dos niños grandes felices, un sueño”, escribió emocionado el futbolista compatriota Julio Enciso en su cuenta de Instagram junto a bellas postales de su visita a Disneyland París.

Julio Enciso y Melissa Cardona siguen de luna de miel. (Instagram/Melissa Cardona)
Lea más: Leé el conmovedor mensaje de Melissa Cardona a Julio Enciso tras su incorporación al Racing de Estrasburgo

Por su parte, la esposa del jugador del Racing de Estrasburgo, Melissa Cardona, expresó en la misma red social de la camarita: “En el lugar donde los sueños se sienten realidad por un día”. Y fue el enamorado Julio Enciso uno de los primeros en reaccionar a la publicación de la colombiana destacando: “Me encanta verte feliz, te amo mi esposa”.

¡Enamorados en Disneyland París! Julio Enciso y Melissa Cardona. (Instagram/Melissa Cardona)
Julio Enciso y Melissa Cardona disfrutaron como dos niños de un hermoso día a puro sol y juegos en Disneyland París, demostrando así que siguen de luna de miel a cuatro de meses de jurarse amor eterno.

