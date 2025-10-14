Wanda Nara sobre Icardi: “Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía”

Wanda Nara siempre es noticia y fue así que estuvo como invitada en Sería Increíble, el programa de Olga conducido por Damián Betular, Nati Jota, Eial Moldavsky y Homero Pettinato. La mediática argentina y actual conductora de MasterChef Celebrity contó todo sobre su disputa con su expareja Mauro Icardi, padre de sus hijas Isabella y Francesca.

“Mauro tiene una mudanza entera mía, como seis Birkin y un montón de cosas más que quedaron en Turquía. Y supongo que lo habrá metido en cajas”, contó Wanda Nara en el programa Sería Increíble sobre las cosas que quedaron en Estambul y aseguró que pidió varias veces a Mauro Icardi para que se las devuelva, pero el jugador del Galatasary se niega.

“Se lo pedí de mil maneras”, señaló Wanda Nara, quien también destacó: “Él está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía”.

“La restitución esa famosa de la que hablan es para que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo”, explicó Wanda Nara, quien en otro momento dijo a los conductores de Olga que no hay manera que “mis hijas vivan con la que fue la amante de él y ahora es la actual y no tengan a su mamá, menos”.

Así que, sigue la novela Wanda Nara-Mauro Icardi. Al parecer, aún tiene varios capítulos y por acá quedamos pendientes a cualquier novedad. ¡A estar atentos!