¡Mirá el bailecito de Nadia Ferreira en TikTok!

Todo lo que hace Nadia Ferreira es noticia y ella lo sabe muy bien. Así que, ahora se sumó a una tendencia de TiKTok con la canción más viral del momento.

La Miss Universo Paraguay 2011 Nadia Ferreira se puso a bailar mientras sonaba el tema Shiny del cantante de música urbana Joaquín Andrés Palacios Zamorano, conocido artísticamente como Easykid.

Con su característica sonrisa y enfundada en un vestidito negro, Nadia Ferreira se mostró feliz en las redes sociales bailando en un establo con un caballo negro de fondo.

Todo indica que la paraguaya Nadia Ferreira aprovechó una pausa durante la producción fotográfica que hizo para la revista Imagen Miami para así unirse a la tendencia.

Nadia Ferreira es protagonista de la portada de octubre de la revista Imagen Miami. "Celebrando la portada número 40 de Imagen Miami. Un honor reflejar en estas páginas lo que más me inspira cada día: la vida, la familia y el amor“, destacó nuestra bella compatriota en su cuenta de Instagram.