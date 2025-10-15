Naomi Watts ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
La actriz británica Naomi Watts (57) recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su destacada labor cinematográfica. En tan importante ocasión, la artista estuvo acompañada de su esposo y su hijo. ¡Pasá y fijate!
Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 09:01
La icónica actriz Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywooden Los Ángeles, California, rodeada de sus familiares, colegas y amigos. La ceremonia se desarrolló en 6201 de Hollywood Boulevard.