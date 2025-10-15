Gente

Naomi Watts ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz británica Naomi Watts (57) recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su destacada labor cinematográfica. En tan importante ocasión, la artista estuvo acompañada de su esposo y su hijo. ¡Pasá y fijate!

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 09:01
Naomi Watts posando feliz con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
La icónica actriz Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, rodeada de sus familiares, colegas y amigos. La ceremonia se desarrolló en 6201 de Hollywood Boulevard.

La actriz estadounidense Naomi Watts, el actor estadounidense Edward Norton y el guionista estadounidense Ryan Murphy reaccionan ante la inauguración de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood en honor a Watts en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
La británica Naomi Watts recibió la estrella número 2826 en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la categoría de Películas por su destacada labor cinematográfica.

Naomi Watts, su esposo Billy Crudup y su hijo Sasha Schreiber posan orgullosos con la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que recibió la icónica actriz británica. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
En tan importante día en su vida, la emblemática actriz Naomi Watts estuvo acompañada de su esposo Billy Crudup y su hijo Sasha Schreiber.

Naomi Watts junto a las actrices Sarah Paulson y Niecey Nash Betts en el Paseo de la Fama de Hollywood. (EFE/EPA/ALLISON DINNER)
Tampoco faltaron sus colegas y amigos como Sarah Paulson, Nicey Nash Betts, Edward Norton, Ryan Murphy y Jack Black.

