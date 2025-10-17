La reina Letizia se reencontró con el papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación

La soberana española Letizia Ortiz Rocasolano y el papa León XIV se reencontraron ayer en el Día Mundial de la Alimentación, en Roma, Italia.

“La Reina, Embajadora Especial para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha asistido en Roma a la ceremonia internacional del ‘Día Mundial de la Alimentación’, que conmemora el 80º aniversario de la FAO”, publicó la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

“‘Conviene dar primero las gracias a todas las personas que durante estos 80 años han logrado que la FAO siga siendo una autoridad técnica y tenga su legitimidad política; y que también han mantenido vivo ese impulso fundacional que nos sigue guiando para concentrarnos en una idea esencial que parece fácil de decir, pero difícil de cumplir: seguir intentando mejorar la situación de más de 600 millones de personas que no tienen alimento alguno y de casi 3.000 millones de personas que no se pueden permitir una alimentación saludable’, ha destacado la Reina en su discurso”, señala la publicación en redes de la Casa Real española.

Además, en la cuenta de Instagram Casa de Su Majestad el Rey también se puede leer: “Tras la ceremonia oficial, la Reina ha mantenido un encuentro con trabajadores españoles de la FAO y ha visitado el Museo y Red de Alimentación y la Agricultura (FAO MuNe); un espacio que aúna arte, conocimiento, tradiciones e innovación, invitando a los visitantes a un viaje interactivo por el pasado, el presente y el futuro de los sistemas agroalimentarios”.

