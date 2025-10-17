Gente

La reina Letizia se reencontró con el papa León XIV en el Día Mundial de la Alimentación

La reina Letizia de España se reencontró con el papa León VIX en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación. La soberana y el Sumo Pontífice estuvieron en la sede romana de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 08:00
La reina Letizia de España saluda al papa León XIV a su llegada a la sede romana de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
La soberana española Letizia Ortiz Rocasolano y el papa León XIV se reencontraron ayer en el Día Mundial de la Alimentación, en Roma, Italia.

“La Reina, Embajadora Especial para la Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha asistido en Roma a la ceremonia internacional del ‘Día Mundial de la Alimentación’, que conmemora el 80º aniversario de la FAO”, publicó la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

La reina Letizia durante los actos del Día Mundial de la Alimentación, ayer jueves, en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde intervino el papa León XIV, entre otras autoridades. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
“‘Conviene dar primero las gracias a todas las personas que durante estos 80 años han logrado que la FAO siga siendo una autoridad técnica y tenga su legitimidad política; y que también han mantenido vivo ese impulso fundacional que nos sigue guiando para concentrarnos en una idea esencial que parece fácil de decir, pero difícil de cumplir: seguir intentando mejorar la situación de más de 600 millones de personas que no tienen alimento alguno y de casi 3.000 millones de personas que no se pueden permitir una alimentación saludable’, ha destacado la Reina en su discurso”, señala la publicación en redes de la Casa Real española.

La reina Letizia de España durante su intervención en los actos del Día Mundial de la Alimentación en la sede romana de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
Además, en la cuenta de Instagram Casa de Su Majestad el Rey también se puede leer: “Tras la ceremonia oficial, la Reina ha mantenido un encuentro con trabajadores españoles de la FAO y ha visitado el Museo y Red de Alimentación y la Agricultura (FAO MuNe); un espacio que aúna arte, conocimiento, tradiciones e innovación, invitando a los visitantes a un viaje interactivo por el pasado, el presente y el futuro de los sistemas agroalimentarios”.

