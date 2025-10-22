Kim Kardashian y Kris Jenner, deslumbrantes con sus vestidos vintage en la premier de “All’s Fair” en París

Anoche tuvo lugar en París, Francia, la premier de la serie de televisión “All’s Fair” y en la red carpet del evento fueron la socialité y estrella de reality Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner, quienes se robaron todos los flashes de los medios presentes con sus looks vintage.
Kim Kardashian se encuentra en la capital parisina promocionando la última serie que la tiene como protagonista y podrá ser vista por Hulu desde el 4 de noviembre.
Y en la velada de estreno en la Ciudad del Amor, Kim Kardashian llegó impactante con un vestido Dior vintage, que llevaba la firma de John Galliano y forma parte de la colección alta costura del año 2000 de la afamada casa de moda.
Por su parte, Kris Jenner optó por un traje también vintage. El vestido negro con detalles blancos que lució la mamá de Kim Kardashian pertenece a la colección 1990 de Óscar de la Renta.
