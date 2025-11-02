Belén Bogado hace un repaso de su vida personal y profesional

Belén Bogado es licenciada en Ciencias de la Comunicación y lleva más de 20 años en este oficio que le apasiona. La Tuntuna hizo radio, televisión y prensa escrita en su prolífica vida laboral y ahora, debutó en el Stream de ABC.

Para que sus incondicionales Tuntunas y Tuntunos la conozcan un poco más conversamos con Belén Bogado, quien con su característica buena onda se sometió al cuestionario de ABC Digital.

“Soy egresada de la Universidad Católica de Asunción. Hice un Máster en Periodismo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, en la Universidad Northeastern. Duró un año y medio, y fui gracias a la beca Fulbright que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos", comenzó contándonos Belén Bogado.

Y sobre sus inicios en los medios de comunicación la querida Tuntuna recordó: “Estoy en los medios desde que terminé el colegio. Después de un breve trabajo como secretaria en una oficina, donde servía café y le mostraba plantas a mi jefa cuando venía alguien a venderlas”.

“Medio sin querer empecé en los medios, aunque ya estudiaba Ciencias de la Comunicación. En mi carrera en los medios ya hice de todo. Fui conductora de tevé, conductora de reality show, estuve también participando en un reality, soy maestra de ceremonias. También trabajé como traductora de inglés a español y de español a inglés. Fui encargada de comunicación de una ONG de arte y cultura”, nos contó Belén Bogado al tiempo de seguir enumerando: “Locutora de varias radios y marcas, de comerciales, soy la voz de la contestadora de varias marcas importantes hasta ahora. Fui cronista y notera de verano. Soy creadora de contenidos en redes sociales, influencer”.

Y ahora, una nueva aventura se suma a la hoja de vida de Belén Bogado, pues tiene un programa en el streaming de ABC. “Esta nueva faceta es increíble. Hace tantos años que estoy en los medios y ya hice tantas cosas, que yo me sorprendo a mí misma, por ejemplo, ahora, empezando el streaming. Lo emocionada y lo ansiosa que me puse, y la ilusión que me genera esta nueva plataforma y esta nueva dupla porque yo para todos mis contenidos, sea en radio, televisión, redes sociales, siempre me encargué sola, porque también soy productora. Siempre con un equipo enorme atrás mío, gente muy talentosa que me ayuda y me apoya, pero en la conducción siempre estuve sola y es la primera vez que tengo una dupla”, dijo entusiasmada la periodista.

“Entonces, todo es nuevo para mí, a pesar de tener tanta experiencia ya en medios y de haber hecho de todo. Me sorprende cómo esta novedad me generó nervios los primeros días, pero me encanta porque significa que yo sigo creciendo, sigo aprendiendo. Es un nuevo desafío y uno tiene que seguir creciendo profesionalmente. Estoy demasiado contenta, estoy aprendiendo, conociendo lo que es el mundo del streaming, de YouTube, de la comunidad. ¡Es fantástico, realmente!“, destacó Belén Bogado.

Belén, felizmente casada desde hace casi dos décadas

También nos adentramos un poco al lado más personal de la Tuntuna, quien expresó con una gran sonrisa: “Estoy casada con Ricar (Ricardo Dos Santos) hace 18 años. ¡Felizmente casados, gracias a Dios! Es una bendición demasiado grande"

Belén Bogado es mamá de Catalina (12), Ricardito (8) y María (5), sus tres soles, y quisimos saber si piensa seguir agrandando la familia. Así nos respondió rápidamente: “¡Claro que ya no planeo agrandar mi familia! Aunque confieso que cada vez que veo un bebecito por un rato me vuelvo loca y digo: ‘Qué gusto da tener un bebé en brazos’, pero después me acuerdo lo difícil que es y se me pasa".

“Estamos perfectos, así como estamos los cinco. Obviamente, un bebé siempre es una bendición, pero soy realista y ser madre hoy no es fácil para nadie. Son muchos los desafíos de la maternidad y la familia”, reflexionó Belén Bogado.

La Tuntuna siempre trata de escaparse los fines de semana del barullo de la nuestra ciudad capital y dedicarse a su familia y amigos en su tiempo libre. “Lo que más me gusta hacer es irme a descansar al interior o a San Bernardino con los chicos o sola. Me encanta, desconectarme un rato. También soy muy amiguera y me encanta juntarme con mis amigas, ponerme al día, chismosear y tomar algo. Además, adoro estar con los chicos y sentarnos a ver juntos una peli, o mimarnos juntos", reveló Belén Bogado.

Y para mantenerse sana tanto física como mentalmente, Belén Bogado nos confesó sus secretos: “Este año empecé por primera vez en mi vida a entrenar, a hacer pesitas, porque estoy empezando recién. Y también hago yoga, porque hace bien no solamente al cuerpo, a la elongación y al estiramiento, sino que me hace bien mentalmente”.

“El 2026 será un año de mucho crecimiento profesional”

En dos meses llega el 2026, por eso quisimos saber qué se viene en el nuevo año en la vida a nivel profesional de Belén Bogado. “El 2026 será un año de mucho crecimiento profesional. Este año cerramos con este nuevo proyecto que es muy grande. Se hizo una apuesta enorme en ABC, tenemos el estudio más grande de streaming de Paraguay y el streaming con mayor suscriptores del Paraguay. Así que, es un proyecto grande en el que se apostó muchísimo. Estamos con mucho apoyo, muchas marcas entusiasmadas que están apostando por nosotros. Creo que esto está empezando recién”, señaló la Tuntuna al tiempo de adelantarnos: “Tengo muchas ideas, quiero hacer muchas cosas, los chicos se están poniendo más grandes, voy a tener toda la mañana ya sin peques en la casa y pudiendo concentrarme más en lo profesional. Así que, creo que el 2026 será un año de hacer más cosas y me entusiasma mucho”.

Y antes de despedirnos, pedimos a Belén Bogado que visualice cómo se ve de acá a 10 años y esto fue lo que nos contestó: “Me veo feliz, me veo casada, trabajando con más proyectos siempre en alianza con grandes medios, como hoy es ABC, la verdad que parece que encontré mi lugar en el mundo. Pero porqué no, con un proyecto mío, no solamente como parte de ABC, sino con un proyecto propio también. Me veo con mis hijos más grandes y felices, que eso es lo más importante en mi vida, primero siempre van a ser mis hijos y mi familia. Le veo a ellos felices y saludables, que es lo que más le pido a Dios. Por la boca se pide, dice. Y yo pido para mi familia mucho amor, mucha salud y que venga todo el resto. ¡Que así será!“.