Natti Natasha ya tiene a su segunda hija en brazos

Hace poco más de un mes, Natti Natasha reveló en pleno escenario de Premios Juventud el sexo de su bebé en camino y hoy ya tiene a su niña en brazos.

“Hoy el corazón me late más fuerte que nunca… Les presento a nuestra hija, Dominique Isabelle, nacida el 1 de noviembre, una fecha que quedará grabada para siempre en mi alma. Este día marca el comienzo de una nueva bendición en nuestras vidas, el milagro más puro y hermoso que existe: dar vida”, expresó en su cuenta de Instagram la dominicana Natti Natasha.

Y el orgulloso papá Raphy Pina destacó en la misma red social de la camarita: “Mi número favorito siempre ha sido el 111. Y hoy, con la bendición de Papá Dios y de la mujer que amo, llegó a nuestras vidas otra princesita. Gracias a todas las personas que aman a nuestra familia. Les presento, sin hacerlos esperar, a Dominique Isabelle”.

Natti Natasha y Raphy Pina ahora son padres de dos princesitas: Vida Isabelle y Dominique Isabelle, las pequeñas que alegran sus vidas y llegan de amor el hogar de los artistas dominicanos que residen en Miami.

