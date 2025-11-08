¡Soledad Núñez anunció que está embarazada!

“‘Ni antes, ni después, los tiempos de Dios son perfectos’. Queremos compartir con ustedes esta hermosa noticia. Síii ¡¡Se agranda la familia!!“, comenzó escribiendo Soledad Núñez en su cuenta de Instagram junto a una tierna postal donde se la ve con Bruno Defelippe mostrando la primera ecografía del bebé en camino.

“No tenemos palabras suficientes para expresar la alegría inmensa que sentimos en este momento. Es un milagro que la vida nos regala", expresó emocionada Sole Núñez en la publicación que también fue compartida por su esposo Bruno Defelippe en la red social de la camarita.

“Siempre sentimos un compromiso enorme por mejorar nuestro país, hoy solo puedo decirles que ese compromiso está más firme que nunca, con una nueva razón para soñar en grande. ¡Gracias a todos por acompañarnos siempre con tanto amor y cariño! Sole & Bruno“, destacó Soledad Núñez en el tierno posteo donde anunció que pronto se estrenará como mamá.