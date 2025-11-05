Directorio del PLRA aprueba apoyo a Soledad Núñez en Asunción

El Directorio liberal aprobó hoy por 34 votos a favor y uno en contra, acompañar la candidatura de Soledad Nuñez para la intendencia de Asunción en el marco de la mesa de diálogo “Unidos por Asunción”, bloque de partidos opositores que buscan presentar una candidatura única de intendente en capital en las elecciones municipales 2026.

El Directorio, en sesión virtual y presencial, recibió una nota remitida por Núñez la cual fue respaldada por los concejales municipales de Asunción y presidentes de comités liberales de capital presentes.

Durante el debate, numerosos dirigentes y parlamentarios recalcaron la necesidad de hacer alianzas y llegar a consenso siempre y cuando se respete al PLRA y su “cogobierno”. De esta manera la mayoría expresó su acompañamiento.

En cambio Basilisa Vázquez, operadora del senador liberocartista Dionisio Amarilla, expresó su molestia y propuso postergar el tratamiento durante una semana. Exigió que los concejales liberales de Asunción y los presidentes de comités hagan públicos los acuerdos que pactaron con Soledad Núñez así como la información de quién va a pagar los gastos electorales.

Finalmente ambas propuestas fueron llevadas a votación y se registraron 34 votos a favor del apoyo a Nuñez y un solo voto en contra, el de Vázquez.

Formalizan pacto secreto

Se formaliza así el acuerdo al que habían llegado en forma secreta los concejales del PLRA con Soledad Núñez, candidata opositora del movimiento Alternativa Asunción quien también tiene el respaldo de el Partido Democrático Progresista (PDP); del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), del Partido Patria Querida (PPQ) entre otros.

En cambio se reduce el apoyo de la otra candidata a intendente de Asunción dentro de “Unidos por Asunción”, la diputada Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS).

Johanna propuso a la citada mesa de diálogo definir la candidatura única mediante encuestas y que Soledad Núñez firme un compromiso de aceptar el resultado, renunciar y no presentarse en forma independiente en caso de perder.