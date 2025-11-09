Gente
09 de noviembre de 2025 - 10:00

De Millie Bobby Brown a Winona Ryder, la premier de Stranger Things reunió a las estrellas

La actriz británica Millie Bobby Brown en el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things".
La actriz británica Millie Bobby Brown en el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things".024005+0000 FREDERIC J. BROWN

El estreno mundial de la quinta temporada de Stranger Things convocó a estrellas como Millie Bobby Brown, Winona Ryder y Liv Morgan en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. ¡Pasá y mirá las fotos de tus artistas favoritos!

Por ABC Color

La quinta temporada de Stranger Things está llegando a Netflix y la premier mundial de la esperada serie convocó a las estrellas más fulgurantes en Hollywood.

Scott Mackinlay Hahn y Winona Ryder asistieron al estreno en Los Ángeles de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en los cines TCL Chinese en Hollywood, California.(Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Scott Mackinlay Hahn y Winona Ryder asistieron al estreno en Los Ángeles de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en los cines TCL Chinese en Hollywood, California.(Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Millie Bobby Brown, Winona Ryder y Mackinlay Hahn llegaron de impecable negro a la premier en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles.

David Harbour en el estreno en Los Ángeles de la quinta temporada de "Stranger Things". (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
David Harbour en el estreno en Los Ángeles de la quinta temporada de "Stranger Things". (Kevin Winter/Getty Images/AFP)

Lea más: Netflix presentó el tráiler de Stranger Things 5: cuándo se estrena la última temporada

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles no se perdió el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix. (Frederic J. BROWN / AFP)
La gimnasta estadounidense Jordan Chiles no se perdió el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix. (Frederic J. BROWN / AFP)

La quinta temporada de la serie que se estrenó en el 2016 es aguardada con ansias por los fans de Stranger Things y en su premier mundial también estuvieron Liv Morgan, David Harbour, Jordan Chiles, Maya Hawke y Joe Keery.

La luchadora profesional y actriz estadounidense Liv Morgan asistió al estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en el teatro chino TCL de Los Ángeles. (Frederic J. BROWN / AFP)
La luchadora profesional y actriz estadounidense Liv Morgan asistió al estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en el teatro chino TCL de Los Ángeles. (Frederic J. BROWN / AFP)

Lea más: ¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña!

La actriz estadounidense Maya Hawke y el actor y músico estadounidense Joe Keery llegaron juntitos al estreno mundial de "Stranger Things" de Netflix. (Frederic J. Brown / AFP)
La actriz estadounidense Maya Hawke y el actor y músico estadounidense Joe Keery llegaron juntitos al estreno mundial de "Stranger Things" de Netflix. (Frederic J. Brown / AFP)

Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noan Schnapp, Caleb McLaughlin también lucieron sus mejores galas en la premier de la quinta temporada de Stranger Things, que se estrenará el próximo 26 de noviembre y constará de ocho episodios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sadie Sink, hermosa a su arribo al estreno mundial de "Stranger Things" de Netflix. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Sadie Sink, hermosa a su arribo al estreno mundial de "Stranger Things" de Netflix. (Kevin Winter/Getty Images/AFP)
Los actores estadounidenses Sadie Sink y Caleb McLaughlin, el actor canadiense Finn Wolfhard, los actores estadounidenses Gaten Matarazzo y Noah Schnapp, y la actriz británica Millie Bobby Brown en el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Frederic J. Brown / AFP)
Los actores estadounidenses Sadie Sink y Caleb McLaughlin, el actor canadiense Finn Wolfhard, los actores estadounidenses Gaten Matarazzo y Noah Schnapp, y la actriz británica Millie Bobby Brown en el estreno mundial de la quinta temporada de "Stranger Things" de Netflix en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. (Frederic J. Brown / AFP)