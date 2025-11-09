De Millie Bobby Brown a Winona Ryder, la premier de Stranger Things reunió a las estrellas
El estreno mundial de la quinta temporada de Stranger Things convocó a estrellas como Millie Bobby Brown, Winona Ryder y Liv Morgan en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. ¡Pasá y mirá las fotos de tus artistas favoritos!
Por ABC Color
La quinta temporada de Stranger Thingsestá llegando a Netflix y la premier mundial de la esperada serie convocó a las estrellas más fulgurantes en Hollywood.
Millie Bobby Brown, Winona Ryder y Mackinlay Hahn llegaron de impecable negro a la premier en el Teatro Chino TCL en Los Ángeles.
La quinta temporada de la serie que se estrenó en el 2016 es aguardada con ansias por los fans de Stranger Things y en su premier mundial también estuvieron Liv Morgan, David Harbour, Jordan Chiles, Maya Hawke y Joe Keery.
Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noan Schnapp, Caleb McLaughlin también lucieron sus mejores galas en la premier de la quinta temporada de Stranger Things, que se estrenará el próximo 26 de noviembre y constará de ocho episodios.