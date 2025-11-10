Gente
Leé el emotivo mensaje que escribió Maxi Biancucchi para celebrar la vida de su esposa

Maxi Biancucchi dando un tierno beso a su esposa cumpleañera Jazmín Luraghi.
El exfutbolista Maximiliano Biancucchi escribió unas conmovedoras líneas para celebrar la vida de su esposa Jazmín Luraghi. “¡Juntos hasta el final, hasta que el Señor nos venga a buscar! ¡Te amo!“, expresó el integrante del Cardinal Deportivo.

“¡Feliz cumpleaños amor mío! Bendigo tu vida. Doy gracias a Dios por estar a tu lado, por la hermosa familia que formamos. Cada año juntos representa cada batalla ganada, cada etapa superada. Un año más representa una nueva temporada, un nuevo ciclo, vientos nuevos soplan a favor… se cierra lo anterior y nace algo nuevo”, comenzó reflexionando Maximiliano Biancucchi en su cuenta de Instagram para saludar por su cumpleaños a su esposa Jazmín Luraghi.

Jazmín Luraghi a punto de apagar la velita de la tradicional torta de cumpleaños, rodeada de su esposo Maxi Biancucchi, sus hijos y amigos. (Captura de la historia de Instagram de Jazmín Luraghi)
Luego, Maxi Biancucchi continuó destacando: “Cada año es madurez, crecimiento. ¡Carácter, disciplina, personalidad, fuerza, son algunas de tus características que te definen, mamá y esposa, leona del hogar! ‘Mujer virtuosa quien la hallará’ Te amamos… Te bendecimos… viene lo nuevo, tus sueños se cumplirán…“.

“¡Juntos hasta el final, hasta que el Señor nos venga a buscar! Te amo!“, expresó Maxi Biancucchi para finalizar el conmovedor mensaje dirigido a su esposa.

Maximiliano Biancucchi con su esposa Jazmín Luraghi y sus hijos: Valentina, Vittoria y Gianluca.
Y, por supuesto, Jazmín Luraghi fue la primera en comentar el posteo de su marido Maxi Biancucchi.

“¡Te amo mucho amor! ¡Hermosa familia que Dios me regaló, un esposo fiel, amoroso, atento y, por sobre todo, que ama a Dios! ¡Eso no se encuentra en cualquier lugar! Me siento bendecida por nuestro padre celestial por todo lo que me dio y logramos juntos... Te amo por siempre“, escribió la cumpleañera Jazmín Luraghi.