El caótico regreso de la China Suárez a la Argentina: polémicas, cancelaciones y descargos encendidos

El regreso de la China Suárez a la escena mediática argentina no pasó desapercibido, y no precisamente por sus proyectos artísticos. En las últimas 24 horas, la actriz se convirtió en el epicentro de una tormenta de rumores, cancelaciones y declaraciones que reavivaron viejas disputas y encendieron nuevas.

El primer foco de conflicto fue su participación en el programa “Antes que Nadie” de Luzu TV, conducido por Diego Leuco. La entrevista había fue anunciada en la mañana de ayer martes, generando opiniones divididas entre los seguidores del programa.

Sin embargo, a último momento, la producción confirmó la abrupta cancelación. Los rumores sobre los motivos de esta baja se multiplicaron: desde cuestiones de agenda hasta versiones que apuntaban a un malestar por parte del staff del programa al que no cayó nada bien la supuesta exigencia de la China de que durante la entrevista esté presente el dueño y principal conductor de Luzu, Nicolás Occhiato. Explicando el tema, esta mañana en Antes que Nadie, Diego Leuco se limitó a decir que “no se pudieron cumplir los pedidos de la China”.

Por su parte, la China Suárez usó sus redes sociales para explicar que “hubo un malentendido” y que ella nunca puso exigencias para su entrevista en Luzu.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Arremetió contra Benjamín Vicuña

Pero el verdadero estallido se dio horas después en su cuenta de Instagram. Cansada, según ella, de las constantes críticas y supuestas indirectas, la actriz publicó un extenso y filoso descargo que, aunque no lo nombraba directamente, parecía apuntar a su expareja y padre de sus hijos Magnolia y Amancio, el actor chileno Benjamín Vicuña.

El mensaje fue lapidario. En él, la China hacía referencia a una supuesta falta de presencia paterna y a un agotamiento personal por tener que lidiar en soledad con responsabilidades que deberían ser compartidas. Un golpe bajo que resonó inmediatamente en los medios chilenos y argentinos.

Aunque Vicuña se ha mantenido en un bajo perfil, los portales de farándula ya especulan sobre la réplica que podría llegar por parte del actor, quien históricamente ha optado por el silencio ante los conflictos mediáticos con sus exparejas.

Este doble blooper —la cancelación de la entrevista y el explosivo descargo— coloca nuevamente a la China Suárez en el ojo del huracán, distrayendo la atención de cualquier posible lanzamiento profesional y obligando a los medios a centrarse en su agitada vida personal. Una movida polémica que, para bien o para mal, garantiza que la actriz seguirá siendo la protagonista indiscutida de la farándula nacional.