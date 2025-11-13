Cristiano Ronaldo celebró los 8 años de su hija Alana Martina

Ayer 12 de noviembre Alana Martina, una de las hijas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, llegó al octavo año de vida para la felicidad de sus orgullosos padres.
“Feliz cumpleaños mi amor, ¡papá te ama mucho!“, escribió el jugador del Al Nassr en su cuenta de Instagram junto a un emoji de corazón y arrobó a su prometida Georgina Rodríguez. El texto estaba acompañado de la imagen de la cumpleañera en una bicicleta, luciendo los tacones de su mamá.
Lea más: Georgina Rodríguez, mamá orgullosa del campeón Cristiano Ronaldo Junior
Georgina Rodríguez también utilizó la red social de la camarita para compartir en sus historias algunas postales de cómo la tierna Alana pasó el día de su cumpleaños. La niña fue sorprendida con una colorida deco en la sala de su casa y luego compartió bocaditos dulces con sus hermanos.
Lea más: Cristiano Ronaldo: “El Mundial 2026 es el último de mi carrera”
Y para terminar el día de celebración familiar, Georgina Rodríguez fue con sus hijos hasta una iglesia católica para agradecer a Dios por la vida de Alana Martina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy