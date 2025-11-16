Larry de Clay en Paraguay: almorzó borí de gallina con mandioca en Capiatá y habló en guaraní

“¡Que manera de comer está semana!”, escribió el humorista argentino Larry de Clay, en sus redes sociales, mostrando un plato de borí de gallina con mandioca. Se encuentra de vacaciones en la ciudad de Capiatá, de donde es oriunda su esposa Rosa Speratti.

La pareja visita a la familia que se encuentra en nuestro país y degusta los platos típicos como el borí, el chipa guasú y otros.

El humorista compartió además, un video donde muestra un dorado en plena cocción y comenta que su familia política lo tenía guardado desde hace cuatro meses, esperando su llegada al país.

Durante su estadía recorrió sitios históricos en compañía del historiador Fabián Chamorro, quien lo llevó al Panteón de los Héroes y grabaron juntos un video frente al Palacio de Gobierno.

Además, anunció que visitará obras de teatro.

Larry habla en guaraní

“Ñandejara sapatú táco” (Por los tacos del zapato de Cristo), expresó Larry mientras grababa un video que luego compartió en sus redes sociales y mostraba lo que iba a cenar.

Larry de Clay está casado con una mujer paraguaya llamada Rosa Speratti, quien es oriunda de Capiatá, en el departamento Central.

Se casaron en octubre de 2022 después de casi seis años de relación y de convivir desde el inicio de la pandemia. En una entrevista, Rosa comentó que lo que la enamoró de él fue “lo caballero” que es, y que a Larry le encanta el idioma guaraní.